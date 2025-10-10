Видео
Главная Военная экономика Надо проверить "Дія" — может поступить штраф от ТЦК

Надо проверить "Дія" — может поступить штраф от ТЦК

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 06:27
Юрист советует проверить приложение Дія, ведь в него могут поступить штрафы от ТЦК
Сотрудник ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

В последнее время многие мужчины столкнулись с сообщениями об открытии исполнительных производств и аресте средств в приложении "Дія". Чаще всего это связано с неявкой в ТЦК для уточнения данных или прохождения медицинского осмотра.

Как действовать в такой ситуации объяснил адвокат Руслан Ткаченко, сообщает Технофан.

Читайте также:

Действительно ли штраф от ТЦК может появиться в "Дія"

Работники ТЦК могут вынести постановление о штрафе заочно, без предварительного уведомления военнообязанного, после чего передать его в Государственную исполнительную службу для принудительного взыскания, объясняет Ткаченко.

Исполнители, получив такое постановление, открывают исполнительное производство. Сначала сумма штрафа удваивается (с 17 тысяч гривен до 34), а на следующий день арестовываются банковские счета с целью списания этой суммы.

Адвокат рекомендует как можно быстрее подать адвокатский запрос для получения копии постановления. С момента его получения начинается процессуальный срок для обжалования.

Важно помнить, что административное постановление не является неоспоримым доказательством нарушения.

Для подтверждения надлежащего вручения повестки необходимы соответствующие документы: заказное письмо с описью вложения, уведомление о вручении или справка из Укрпочты о причине возврата. То есть, если человек отказался получить повестку или не проживает по указанному адресу.

Отсутствие таких доказательств является достаточным основанием для отмены штрафа судом.

Мы уже информировали, что Минобороны проводит тестовое внедрение расширенных функций сервиса "Штрафы онлайн" в приложении "Резерв+". Приглашают присоединиться к тестированию.

Ранее сообщалось, что в Украине появилась новая цифровая услуга - оформление базовой социальной помощи через приложение "Дія". Она объединяет несколько видов государственной поддержки.

Дия штраф военный учет ТЦК и СП юрист
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
