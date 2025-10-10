Юрист советует проверить приложение Дія, ведь в него могут поступить штрафы от ТЦК

Сотрудник ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

В последнее время многие мужчины столкнулись с сообщениями об открытии исполнительных производств и аресте средств в приложении "Дія". Чаще всего это связано с неявкой в ТЦК для уточнения данных или прохождения медицинского осмотра.

Как действовать в такой ситуации объяснил адвокат Руслан Ткаченко, сообщает Технофан.

Работники ТЦК могут вынести постановление о штрафе заочно, без предварительного уведомления военнообязанного, после чего передать его в Государственную исполнительную службу для принудительного взыскания, объясняет Ткаченко.

Исполнители, получив такое постановление, открывают исполнительное производство. Сначала сумма штрафа удваивается (с 17 тысяч гривен до 34), а на следующий день арестовываются банковские счета с целью списания этой суммы.

Адвокат рекомендует как можно быстрее подать адвокатский запрос для получения копии постановления. С момента его получения начинается процессуальный срок для обжалования.

Важно помнить, что административное постановление не является неоспоримым доказательством нарушения.

Для подтверждения надлежащего вручения повестки необходимы соответствующие документы: заказное письмо с описью вложения, уведомление о вручении или справка из Укрпочты о причине возврата. То есть, если человек отказался получить повестку или не проживает по указанному адресу.

Отсутствие таких доказательств является достаточным основанием для отмены штрафа судом.

