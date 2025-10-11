Освобождает ли уплата штрафа от прохождения ВВК

Мужчина на ВВК. Иллюстративное фото: depositphotos

Пресс-офицер Волынского областного ТЦК и СП Ульяна Кравчук ответила, может ли уплата штрафа освободить от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). По ее словам, нужно и штраф платить, и проходить ВВК.

Об этом всем Ульяна Кравчук рассказала в интервью Юрию Рычуку.

Освобождает ли уплата штрафа от ВВК

Пресс-офицер Волынского областного ТЦК и СП Ульяна Кравчук отметила, что штраф в размере 17-25 тысяч гривен не освобождает от прохождения ВВК. По ее словам, необходимо оплатить штраф и пройти комиссию, ведь это никому не прощают.

Ульяна Кравчук отметила, что ВВК нужно проходить раз в год. Однако, по ее словам, если лицо не согласно с заключением комиссии, оно может обжаловать его в выше подчиненной ВВК (например областной, если проходило комиссию в районной) или через суд.

"Непрохождение ВВК — это административное правонарушение, это штраф от 17 до 25 тысяч гривен. Штраф не освобождает от того, что лицо может не проходить ВВК. Лицо платит штраф и проходит военно-врачебную комиссию.

Не проходить ВВК нельзя в соответствии с действующим законодательством. Лицо должно пройти ВВК", — объяснила пресс-офицер Волынского областного ТЦК.

Пресс-офицер ТЦК о "бусификации"

Пресс-офицер Волынского областного ТЦК и СП Ульяна Кравчук также прокомментировала так называемую "бусификацию".

Она отметила, что сотрудники ТЦК могут доставить человека вместе с полицией в центр комплектования, если он не предоставил своих документов, или же в базе окажется, что он нарушил правила воинского учета.

Пресс-офицер также подтвердила, что были и есть случаи, когда сотрудникам ТЦК предлагают взятки. Однако она подчеркнула, что работники ТЦК их не берут, потому что "абсолютно нетолерантны к таким действиям".

