Україна
Повнолітні діти — чи отримають вони виплату за військового

Повнолітні діти — чи отримають вони виплату за військового

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 05:50
Оновлено: 18:56
Виплата за військового - виплата для повнолітніх дітей
Повернення військових з полону. Фото: МВС

Повнолітні діти загиблих чи полонених військовослужбовців мають право на отримання державної виплати. Але існує один важливий момент, який може перешкодити їм отримати цю грошову допомогу.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Родичі військовослужбовців

Близькі родичі військовослужбовців, які загинули, потрапили в полон чи були визнані зниклими безвісти, мають право на відповідні державні виплати.

Усі родичі, згідно із чинним законодавством, поділені на дві черги.

До якої черги входять повнолітні діти

Серед списку найближчих родичів входять і діти військовослужбовців.

Причому йдеться не тільки про неповнолітніх, а і повнолітніх дітей.

Вони також мають право на виплату, але, оскільки їх включили до другої черги, виплату вони отримають тільки тоді, якщо у військовослужбовця немає родичів першої черги.

виплати діти полонені військовослужбовці загиблі
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
