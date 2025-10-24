Выплата за военного - выплата для совершеннолетних детей

Возвращение военных из плена. Фото: МВД

Совершеннолетние дети погибших или пленных военнослужащих имеют право на получение государственной выплаты. Но существует один важный момент, который может помешать им получить эту денежную помощь.

Родственники военнослужащих

Близкие родственники военнослужащих, которые погибли, попали в плен или были признаны пропавшими без вести, имеют право на соответствующие государственные выплаты.

Все родственники, согласно действующему законодательству, разделены на две очереди.

В какую очередь входят совершеннолетние дети

Среди списка ближайших родственников входят и дети военнослужащих.

Причем речь идет не только о несовершеннолетних, но и совершеннолетних детях.

Они также имеют право на выплату, но, поскольку их включили во вторую очередь, выплату они получат только тогда, если у военнослужащего нет родственников первой очереди.

