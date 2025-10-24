Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Совершеннолетние дети — получат ли они выплату за военного

Совершеннолетние дети — получат ли они выплату за военного

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 05:50
обновлено: 18:56
Выплата за военного - выплата для совершеннолетних детей
Возвращение военных из плена. Фото: МВД

Совершеннолетние дети погибших или пленных военнослужащих имеют право на получение государственной выплаты. Но существует один важный момент, который может помешать им получить эту денежную помощь.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Родственники военнослужащих

Близкие родственники военнослужащих, которые погибли, попали в плен или были признаны пропавшими без вести, имеют право на соответствующие государственные выплаты.

Все родственники, согласно действующему законодательству, разделены на две очереди.

В какую очередь входят совершеннолетние дети

Среди списка ближайших родственников входят и дети военнослужащих.

Причем речь идет не только о несовершеннолетних, но и совершеннолетних детях.

Они также имеют право на выплату, но, поскольку их включили во вторую очередь, выплату они получат только тогда, если у военнослужащего нет родственников первой очереди.

Напомним, мы ранее писали о том, как военнослужащий может оформить личное распоряжение.

Добавим, мы сообщали о том, имеют ли право на выплату за погибшего его братья и сестры.

выплаты дети пленные военнослужащие погибшие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации