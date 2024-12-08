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Порушення гарантій мобілізованому — покарання для роботодавців

8 грудня 2024 06:33
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Гарантії мобілізованим — покарання роботодавців за порушення гарантій
Мобілізовані громадяни у навчальному центрі. Фото: 150-й навчальний центр командування ТрО ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Роботодавець зобов’язаний зберігати за мобілізованим працівником робоче місце і посаду до кінця його служби в Збройних силах України. За порушення цих гарантій підприємство буде покаране штрафом.

Про це йдеться на сторінці адвокатського об’єднання "Бачинський та партнери".

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Роботодавець, працівник якого отримав бойову повістку і був мобілізований, повинен дотримуватися визначених державою гарантій для цього працівника.

Йдеться, зокрема, про те, що за мобілізованим працівником має зберігатися робоче місце та посада, яку той обіймав на момент призову.

Ця гарантія діє до того моменту, поки громадянин не завершить свою службу в лавах ЗСУ.

Покарання для порушників гарантій

Якщо ж роботодавець не дотримався цього обов’язку і порушив гарантії мобілізованому працівнику, на нього очікує визначене державою покарання.

Законодавство визначає такий крок підприємства як адміністративне правопорушення.

Згідно зі ст. 41 КУпАП, на такого роботодавця накладається штраф у розмірі від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 гривень).

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який документ від ТЦК бронює робоче місце за військовим.

Додамо, ми детально пояснювали, які гарантії надають роботодавці своїм мобілізованим працівникам.

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