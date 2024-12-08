Гарантии мобилизованным – наказание работодателей за нарушение гарантий

Мобилизированные граждане в учебном центре. Фото: 150-й учебный центр командования ТрО ВСУ

Работодатель обязан хранить за мобилизованным работником рабочее место и должность до конца его службы в Вооруженных силах Украины. За нарушение этих гарантий предприятие будет наказано штрафом.

Об этом говорится на странице адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

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Гарантии от работодателя

Работодатель, работник которого получил боевую повестку и был мобилизован, должен соблюдать определенные государством гарантии для этого работника.

Речь идет, в частности, о том, что за мобилизованным работником должно сохраняться рабочее место и должность, которую тот занимал на момент призыва.

Эта гарантия действует до тех пор, пока гражданин не завершит свою службу в рядах ВСУ.

Наказание для нарушителей гарантий

Если же работодатель не сдержал эту обязанность и нарушил гарантии мобилизованному работнику, его ожидает определенное государством наказание.

Законодательство определяет такой шаг предприятия как административное правонарушение.

Согласно ст.41 КУоАП, на такого работодателя налагается штраф в размере от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 гривен).

Напомним, мы ранее писали о том, какой документ от ТЦК бронирует рабочее место за военным.

Добавим, мы подробно объясняли, какие гарантии предоставляют работодатели своим мобилизованным работникам.