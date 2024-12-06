Мобілізація працевлаштованого - які гарантії отримує мобілізований

Мобілізовані громадяни на навчанні. Фото: 150 навчальний центр командування ТрО ЗСУ

Мобілізовані громадяни, які на момент отримання повістки мали роботу, отримують гарантії від держави. За цими громадянами має бути збережене робоче місце і посада аж до кінця їхнього перебування у лавах ЗСУ.

Про це йдеться на сторінці адвокатського об’єднання "Бачинський і партнери".

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Чинні гарантії

Усі військовозобов’язані громадяни, які на момент мобілізації працюють чи займають якісь посади, мають право на державні гарантії.

Це, зокрема, збереження за ними робочого місця та займаної на момент отримання повістки посади.

Гарантія збереження роботи для мобілізованого діє до повернення військовослужбовця з полону та демобілізації чи до завершення лікування після поранення і звільнення з лав Збройних сил України.

Крім того, із законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", таким військовослужбовцям надаються відповідні виплати.

Гарантії, які були скасовані

Раніше для військовослужбовців, яких мобілізували з робочого місця, існувала ще одна гарантія. За ними зберігався середній заробіток на увесь час перебування у лавах ЗСУ.

Та у липні 2022 року, після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин", цю норму скасували — і гроші перестали виплачувати.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки платять мобілізованим в Україні.

Також ми повідомляли про те, коли мобілізованим виплачують першу військову зарплату.