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Грошове забезпечення в ЗСУ — скільки платять мобілізованим

13 листопада 2024 18:45
Володимир Мололкін - редактор
Грошове забезпечення в ЗСУ — які виплати отримують мобілізовані військові під час навчання
Мобілізовані військові. Фото: АЗОВ/Facebook
Володимир Мололкін - редактор

Громадяни, які були мобілізовані для проходження військової служби в ЗСУ, отримують грошове забезпечення. Важливо знати, який розмір цих виплат під час навчання.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки отримують мобілізовані під час навчання.

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Мобілізовані на початковому навчанні отримують мінімальне грошове забезпечення 20 000 гривень на місяць. Для тих, хто лише починає служити в ЗСУ та проходить початкову підготовку, ця сума є базовою.

Залежно від спеціальності, початкове навчання триває від одного до трьох місяців.

Грошове забезпечення військовослужбовців значно зростає після завершення навчання та направлення на роботу. Вона може становити від 20 000 до 120 000 гривень на місяць, залежно від того, де він працює та які обов’язки виконує.

Які додаткові виплати можуть отримувати військовослужбовці

Міноборони України запровадило систему додаткових грошових винагород для військовослужбовців.

Серед них:

  • доплати для військових, які виконують особливо небезпечні чи важливі завдання;
  • доплати за вид завдання;
  • додаткові виплати для тих, хто бере участь у вогневому ураженні противника та інших активних бойових діях;
  • виплати за знищену техніку противника.

Мобілізованим, які отримали поранення або захворювання під час тренувань, виплачується щомісяця 50 000 гривень.

У разі загибелі мобілізованого під час навчань і тренувань членам його сім’ї виплачується одноразова допомога у розмірі 300 000 гривень.

Нагадаємо, військовослужбовці, які отримали травми, поранення або захворіли, можуть бути зараховані до розпорядження командиром військової частини. Таким військовим також надається грошове забезпечення.

Також ми писали, що військовослужбовці Збройних сил України можуть отримувати додаткові виплати за переїзд на нове місце служби, відоме як "підйомні", а також компенсацію за оренду житла. Виплати можна отримати за певних умов.

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