Денежное довольствие в ВСУ — какие выплаты получают мобилизованные военные во время обучения

Мобилизованные военные. Фото: АЗОВ/Facebook

Граждане, мобилизованные для прохождения военной службы в ВСУ, получают денежное довольствие. Важно знать, каков размер этих выплат во время обучения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько получают мобилизованные во время обучения.

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Какие суммы выплат получают мобилизованные украинцы

Мобилизованные на начальном обучении получают минимальное денежное довольствие 20 000 гривен в месяц. Для тех, кто только начинает служить в ВСУ и проходит начальную подготовку, эта сумма базовая.

В зависимости от специальности, начальное обучение длится от одного до трех месяцев.

Денежное довольствие военнослужащих значительно растет после завершения обучения и направления работы. Оно может составлять от 20 000 до 120 000 гривен в месяц, в зависимости от того, где он работает, и какие обязанности выполняет.

Какие дополнительные выплаты могут получать военнослужащие

Минобороны Украины ввело систему дополнительных денежных вознаграждений для военнослужащих.

Среди них:

доплаты для военных, выполняющих особо опасные или важные задачи;

доплаты за вид задания;

дополнительные выплаты тем, кто участвует в огневом поражении противника и других активных боевых действиях;

выплаты за уничтоженную технику противника

Мобилизованным, получившим ранения или заболевания во время тренировок, выплачивается ежемесячно 50 000 гривен.

В случае гибели мобилизованного во время обучения и тренировок членам его семьи выплачивается единовременная помощь в размере 300 000 гривен.

Напомним, военнослужащие, получившие травмы, ранения или заболевшие, могут быть причислены к распоряжению командиром воинской части. Таким военным также предоставляется денежное довольствие.

Также мы писали, что военнослужащие Вооруженных сил Украины могут получать дополнительные выплаты за переезд на новое место службы, известное как "подъемные", а также компенсацию за аренду жилья. Выплаты можно получить при определенных условиях.