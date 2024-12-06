Мобилизация трудоустроенного - какие гарантии получает мобилизованный

Гарантии на работе для мобилизованного — что известно
Мобилизированные граждане, на момент получения повестки работавшие, получают гарантии от государства. За этими гражданами должно быть сохранено рабочее место и должность до конца их пребывания в рядах ВСУ.
Об этом говорится на странице адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".
Действующие гарантии
Все военнообязанные граждане, на момент мобилизации работающие или занимающие какие-то должности, имеют право на государственные гарантии.
Это, в частности, сохранение за ними рабочего места и занимаемой к моменту получения повестки должности.
Гарантия сохранения работы для мобилизованного действует до возвращения военнослужащего из плена и демобилизации или завершения лечения после ранения и освобождения из рядов Вооруженных сил Украины.
Кроме того, с законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" таким военнослужащим предоставляются соответствующие выплаты.
Гарантии, которые были отменены
Ранее для военнослужащих, мобилизованных с рабочего места, существовала еще одна гарантия. За ними сохранялся средний заработок на все время пребывания в рядах ВСУ.
Но в июле 2022 года, после вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений", эту норму отменили — и деньги перестали выплачивать.
Напомним, мы раньше писали о том, сколько платят мобилизованным в Украине.
Также мы сообщали о том, когда мобилизованным выплачивают первую военную зарплату.
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