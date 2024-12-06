Мобилизация трудоустроенного - какие гарантии получает мобилизованный

Мобилизированные граждане во время обучения. Фото: 150 учебный центр командования ТрО ВСУ

Мобилизированные граждане, на момент получения повестки работавшие, получают гарантии от государства. За этими гражданами должно быть сохранено рабочее место и должность до конца их пребывания в рядах ВСУ.

Об этом говорится на странице адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".

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Действующие гарантии

Все военнообязанные граждане, на момент мобилизации работающие или занимающие какие-то должности, имеют право на государственные гарантии.

Это, в частности, сохранение за ними рабочего места и занимаемой к моменту получения повестки должности.

Гарантия сохранения работы для мобилизованного действует до возвращения военнослужащего из плена и демобилизации или завершения лечения после ранения и освобождения из рядов Вооруженных сил Украины.

Кроме того, с законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" таким военнослужащим предоставляются соответствующие выплаты.

Гарантии, которые были отменены

Ранее для военнослужащих, мобилизованных с рабочего места, существовала еще одна гарантия. За ними сохранялся средний заработок на все время пребывания в рядах ВСУ.

Но в июле 2022 года, после вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по оптимизации трудовых отношений", эту норму отменили — и деньги перестали выплачивать.

Напомним, мы раньше писали о том, сколько платят мобилизованным в Украине.

Также мы сообщали о том, когда мобилизованным выплачивают первую военную зарплату.