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Перша зарплата мобілізованих — як швидко бійці можуть отримати виплати

2 жовтня 2024 20:12
Артем Кругленко - Редактор
Перша зарплата мобілізованого — який розмір та коли виплачують
Військові. Ілюстративне фото: АрміяІnform
Артем Кругленко - Редактор

У 2024 році українські військові отримують грошове забезпечення, яке становить не менше 20 130 гривень. Проте варто зазначити, що розмір цієї суми залежить від ряду факторів.

Відповідно до наказу Міністерства оборони України № 260, військовослужбовці мають право на щомісячні основні та додаткові види грошового забезпечення, а також можуть отримувати одноразові виплати.

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Основні виплати для мобілізованих

Грошове забезпечення військових поділяється на кілька категорій, серед яких:

  • Посадовий оклад.
  • Оклад за військовим званням.
  • Надбавки за вислугу років.

Вони є обов'язковими для виплати.

Додаткові види грошового забезпечення

Крім основних, існують щомісячні додаткові виплати, до яких входять:

  • Підвищення посадового окладу.
  • Надбавки – за особливості проходження служби, службу в ССО, кваліфікацію, за виконання функцій державного експерта з питань таємниць, безперервний стаж на шифрувальній роботі, роботу в умовах режимних обмежень, почесні та спортивні звання.
  • Доплати – за науковий ступінь і вчене звання.
  • Винагороди для військовослужбовців, які займають посади, що безпосередньо пов'язані з виконанням завдань у сфері забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту.
  • Премії.

Важливо зазначити, що суми грошового забезпечення можуть змінюватися в залежності від виду військ. Наприклад, у Сухопутних військах, Десантно-штурмових військах та Силах спеціальних операцій існують свої особливості виплат.

Коли мобілізовані отримують перше грошове забезпечення

Грошові виплати починаються з моменту мобілізації. Це означає, що щойно територіальний центр комплектування та соціальної підтримки направляє військовослужбовця до навчального центру або місця служби, він розпочинає отримувати зарплату.

Виплата здійснюється щомісячно в одному нарахуванні, без поняття авансу чи основної виплати. Таким чином, грошове забезпечення за попередній місяць виплачується в поточному місяці.

Нагадаємо, що військовослужбовці в Україні мають можливість отримувати додаткові грошові виплати до основного забезпечення. Зокрема, передбачено щомісячну доплату в розмірі 50 тисяч гривень за виконання певних спеціальних завдань.

Також ми писали, що українські військові, звільнені з полону, можуть отримати державну одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Також на таку виплату мають право сім’ї полонених бійців.

Україна військові мобілізація зарплатня війна в Україні

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