Грошові виплати інструкторам ЗСУ — скільки отримують

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні продовжується повномасштабна війна та воєнний стан. На період дії стану інструктори навчальних центрів ЗСУ отримують додаткову винагороду.

Про це повідомляє видання МЕТА.

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Для військовослужбовців керівного та інструкторсько-викладацького складу навчальних військових частин (мова йде про навчальні центри, навчальні військові частини, навчальні підрозділи та школи підготовки) виплата додаткової винагороди становить від 15 до 30 тисяч гривень.

Умови отримання винагороди

Виплата зазначеної винагороди надається військовослужбовцям, залученим до проведення підготовки та навчання персоналу, починаючи з дня старту підготовки в навчальних військових частинах і до її завершення.

Зазначимо, що додаткова винагорода нараховується незалежно від кількості занять, які провів керівний чи інструкторсько-викладацький склад протягом підготовки персоналу.

Крім того, виплата призначається військовослужбовцям, які тимчасово виконують обов’язки інструкторів, а також тим, хто прибув у відрядження до навчальних центрів для проведення підготовки та навчання особового складу.

Яким чином оформлюється виплата інструкторам

Виплата керівному та інструкторсько-викладацькому складу проводиться на підставі наказу командира військової частини. Для командирів частин, виплати здійснюються за наказом їхнього безпосереднього керівника вищого рівня.

Проєкти наказів щодо залучення інструкторів та виплати додаткової винагороди готуються на основі рапортів командирів підрозділів, які відображають фактичні дні підготовки персоналу. Також необхідно надавати звітну документацію, що підтверджує проведення підготовки, зокрема:

розпорядження на здійснення підготовки;

наказ командира навчальної військової частини про організацію проведення підготовки;

розклади занять;

журнали обліку бойової підготовки;

план-конспект проведення занять;

відомість визначення індивідуальної оцінки та обліку результатів виконання вправ стрільб (водіння);

оціночна відомість виконання нормативів з предметів навчання.

Хто з військовослужбовців не отримає винагороду

Виплату не отримають військовослужбовці, які тимчасово відсутні у військовій частині, але зберігають свої посади за місцем служби. Зокрема:

перебувають у відпустці зі збереженням грошового забезпечення;

звільнені від виконання службових обов’язків через хворобу, перебування на лікуванні в медичних закладах або перебувають у відпустці за станом здоров’я;

перебувають у службовому відрядженні, завдання якого не пов'язане з підготовкою та навчанням особового складу (підрозділів).

Також винагороду не отримують особи, які тимчасово виконують обов’язки інструкторського складу і не відповідають вимогам щодо необхідного рівня підготовки сержантського (старшинського) та інструкторського складу.

І є ще окремі випадки, коли військовослужбовці:

самовільно залишили військові частини або місця служби (дезертирували);

усунені від виконання службових обов’язків, відсторонені від виконання своїх повноважень або звільнені з посади;

вживали алкогольні напої (наркотичні або психотропні речовини) на території військової частини як під час служби, так і в позаслужбовий час. Або ж прибуваючи на службу виконували обов’язки військової служби в стані алкогольного (наркотичного) сп’яніння;

відбувають покарання на гауптвахті;

вчинили інші дії (або бездіяльність), за які суд ухвалив рішення про притягнення до відповідальності за кримінальне, військове або адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

Нагадаємо, що військовослужбовці в Україні мають можливість отримувати додаткові грошові виплати до основного забезпечення. Зокрема, передбачено щомісячну доплату в розмірі 50 тисяч гривень за виконання певних спеціальних завдань.

Також ми писали, що українські військові, звільнені з полону, можуть отримати державну одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Також на таку виплату мають право сім’ї полонених бійців.