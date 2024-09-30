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Какой размер денежных выплат получают инструкторы ВСУ в Украине

30 сентября 2024 07:38
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Денежные выплаты инструкторам ВСУ — сколько получают
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Украине продолжается полномасштабная война и военное положение. На период действия положения инструкторы учебных центров ВСУ получают дополнительное вознаграждение.

Об этом сообщает издание МЕТА.

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Для военнослужащих руководящего и инструкторско-преподавательского состава учебных воинских частей (речь идет об учебных центрах, учебных воинских частях, учебных подразделениях и школах подготовки) выплата дополнительного вознаграждения составляет от 15 до 30 тысяч гривен.

Условия получения вознаграждения

Выплата вознаграждения предоставляется военнослужащим, которые привлечены к проведению подготовки и обучению персонала, начиная со дня старта подготовки в учебных воинских частях и до ее завершения.

Отметим, что дополнительное вознаграждение начисляется независимо от количества занятий, которые провел руководящий или инструкторско-преподавательский состав в течение подготовки персонала.

Кроме того, выплата назначается военнослужащим, временно исполняющим обязанности инструкторов, а также военным, прибывшим в командировку в учебные центры для проведения подготовки и обучения личного состава.

Каким образом оформляется выплата инструкторам

Выплата руководящему и инструкторско-преподавательскому составу производится по приказу командира воинской части. Для командиров частей выплаты производятся по приказу их непосредственного руководителя высшего уровня.

Проекты приказов о привлечении инструкторов и выплаты дополнительного вознаграждения готовятся на основе рапортов командиров подразделений, отражающих фактические дни подготовки персонала. Также необходимо предоставлять отчетную документацию, подтверждающую проведение подготовки, в частности:

  • распоряжение на проведение подготовки;
  • приказ командира учебной воинской части об организации проведения подготовки;
  • расписания занятий;
  • журналы учета боевой подготовки;
  • план-конспект проведения занятий;
  • ведомость определения индивидуальной оценки и учета результатов выполнения упражнений стрельб (вождения);
  • оценочная ведомость выполнения нормативов по предметам обучения.

Кто из военнослужащих не получит вознаграждение

Выплату не получат военнослужащие, которые временно отсутствуют в воинской части, но сохраняют свои должности по месту службы. В частности:

  • находятся в отпуске с сохранением денежного довольствия;
  • освобождены от исполнения служебных обязанностей по болезни, пребыванию на лечении в медицинских учреждениях или находятся в отпуске по состоянию здоровья;
  • находятся в служебной командировке, задача которой не связана с подготовкой и обучением личного состава (подразделений).

Также вознаграждение не получают лица, временно исполняющие обязанности инструкторского состава, а именно — не отвечающие требованиям относительно необходимого уровня подготовки сержантского (старшинского) и инструкторского состава.

И есть еще частные случаи, при которых нет выплат. В частности, когда военнослужащие:

  • самовольно покинули воинские части или места службы (дезертировали);
  • отстранены от исполнения служебных обязанностей, отстранены от исполнения своих полномочий или освобождены от должности;
  • употребляли алкогольные напитки (наркотические или психотропные вещества) на территории воинской части как во время службы, так и во внеслужебное время. Или прибывая на службу исполняли обязанности военной службы в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения;
  • отбывают наказание на гауптвахте;
  • совершили другие действия (или бездействие), за которые суд принял решение о привлечении к ответственности за уголовное, военное или административное правонарушение, связанное с коррупцией.

Напомним, что военнослужащие в Украине могут получать дополнительные денежные выплаты к основному обеспечению. В частности, предусмотрена ежемесячная доплата в размере 50 тысяч гривен за выполнение определенных специальных задач.

Также мы писали, что украинские военные, освобожденные из плена, могут получить государственную единовременную денежную помощь в размере 100 тысяч гривен. Также на такую выплату имеют право семьи пленных бойцов.

выплаты гривна мобилизация деньги война в Украине

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