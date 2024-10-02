Первая зарплата мобилизованного – какой размер и когда выплачивают

Военные. Иллюстративное фото: АрмияInform

В 2024 году украинские военные получают денежное обеспечение, которое составляет не менее 20 130 гривен. Однако следует отметить, что размер этой суммы зависит от ряда факторов.

Согласно приказу Министерства обороны Украины № 260, военнослужащие имеют право на ежемесячные основные и дополнительные виды денежного довольствия, а также могут получать единовременные выплаты.

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Основные выплаты для мобилизованных

Денежное довольствие военных делится на несколько категорий, среди которых:

Должностный оклад .

. Оклад по воинскому званию .

. Надбавки за выслугу лет.

Они обязательны для выплаты.

Дополнительные виды денежного довольствия

Кроме основных, существуют ежемесячные дополнительные выплаты, в которые входят:

Повышение должностного оклада .

. Надбавки — за особенности прохождения службы, службу в ССО, квалификацию, за выполнение функций государственного эксперта по тайнам, непрерывный стаж на шифровальной работе, работу в условиях режимных ограничений, почетные и спортивные звания.

— за особенности прохождения службы, службу в ССО, квалификацию, за выполнение функций государственного эксперта по тайнам, непрерывный стаж на шифровальной работе, работу в условиях режимных ограничений, почетные и спортивные звания. Доплаты — за научную степень и ученое звание.

— за научную степень и ученое звание. Вознаграждения для военнослужащих, занимающих должности, напрямую связанные с выполнением задач в сфере обеспечения кибербезопасности и киберзащиты.

для военнослужащих, занимающих должности, напрямую связанные с выполнением задач в сфере обеспечения кибербезопасности и киберзащиты. Премии.

Важно отметить, что суммы денежного довольствия могут изменяться в зависимости от вида войск. К примеру, в Сухопутных войсках, Десантно-штурмовых войсках и Силах особых операций есть свои особенности выплат.

Когда мобилизованные получают первое денежное довольствие

Денежные выплаты начинаются с момента мобилизации. Это означает, что как только территориальный центр комплектования и социальной поддержки направляет военнослужащего в учебный центр или место службы, он начинает получать зарплату.

Выплата производится ежемесячно в одном начислении, без понятия аванса или основной выплаты. Таким образом, денежное довольствие за предыдущий месяц выплачивается в текущем месяце.

Напомним, что военнослужащие в Украине могут получать дополнительные денежные выплаты к основному обеспечению. В частности, предусмотрена ежемесячная доплата в размере 50 тысяч гривен за выполнение определенных специальных задач.

Также мы писали, что украинские военные, освобожденные из плена, могут получить государственную единовременную денежную помощь в размере 100 тысяч гривен. Также на такую выплату имеют право семьи пленных бойцов.