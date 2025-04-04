Пільги для учасників бойових дій - пільги на газ для непрацездатної сім'ї

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: 24tv.ua

Учасники бойових дій мають право на опалювання житла газом. 75%-ва знижка надається сім’ї учасника бойових дій навіть за умови непрацездатності усіх членів родини, але для цього потрібно дотриматися відповідної умови.

Про це повідомляло Міністерство у справах ветеранів України.

Читайте також:

Пільги на комунальні послуги для учасників бойових дій

Учасники бойових дій та їхні сім’ї мають право на різноманітні пільги — зокрема, на користування комунальними послугами.

Так, законодавство гарантує сім’ям учасників бойових дій 75%-ву знижку на використані газ, електроенергію та інші послуги.

Знижка на газ для опалювання приміщення непрацездатним

Знижка на використання газом для опалювання житла надається навіть у випадку, коли уся сім’я учасника бойових дій є непрацездатними.

Таку пільгу можна отримати, дотримуючись відповідної норми — подвійного розміру нормативної опалювальної площі.

Це означає, що має бути не більше 42 кв. метри на кожну непрацездатну особу, яка має право на знижку плати, а також 21 кв. метр на сім'ю.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які пільги на навчання має сім’я учасника бойових дій.

Додамо, ми повідомляли про те, яку умову треба виконати учаснику бойових дій та його сім’ї, аби отримати 75%-ву знижку на квартплату.