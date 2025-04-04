Льготы для участников боевых действий - льготы на газ для нетрудоспособной семьи

Удостоверение участника боевых действий. Фото: 24tv.ua

Участники боевых действий имеют право на отопление жилья газом. 75%-ная скидка предоставляется семье участника боевых действий даже при условии нетрудоспособности всех членов семьи, но для этого нужно соблюсти соответствующее условие.

Об этом сообщало Министерство по делам ветеранов Украины.

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Льготы на коммунальные услуги для участников боевых действий

Участники боевых действий и их семьи имеют право на различные льготы — в частности, на пользование коммунальными услугами.

Так, законодательство гарантирует семьям участников боевых действий 75%-ную скидку на использованные газ, электроэнергию и другие услуги.

Скидка на газ для отопления помещения нетрудоспособным

Скидка на использование газом для отопления жилья предоставляется даже в случае, когда вся семья участника боевых действий является нетрудоспособной.

Такую льготу можно получить, придерживаясь соответствующей нормы — двойного размера нормативной отапливаемой площади.

Это означает, что должно быть не более 42 кв. метра на каждое нетрудоспособное лицо, которое имеет право на скидку платы, а также 21 кв. метр на семью.

Напомним, мы ранее писали о том, какие льготы на обучение имеет семья участника боевых действий.

Добавим, мы сообщали о том, какое условие надо выполнить участнику боевых действий и его семье, чтобы получить 75%-ную скидку на квартплату.