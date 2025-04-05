Пільги для учасників бойових дій - коли УБД має право на позику і для чого

Медаль учасника бойових дій. Фото: "Вікна"

Українські учасники бойових дій мають право на отримання грошової позики. Ця позика надається на будівництво житлових приміщень, а також на придбання дачних будинків.

Про це повідомляло Міністерство у справах ветеранів України.

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Учасники бойових дій в Україні мають право на отримання позики.

Ця позика надається лише під конкретні проєкти, які потрібно підтвердити.

Перш за все, це позика на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків чи подвірних будівель.

Також до списку можливих підстав для позики входять приєднання новозбудованих об’єктів до інженерних мереж та комунікацій.

Крім власне житлових приміщень, позика надається на будівництво або придбання дачних будинків та благоустрій садових ділянок.

Терміни погашення позики

Учасники бойових дій мають обов’язково погасити отриману позику.

Погашення позики має розпочатися не пізніше п’ятого року з моменту завершення будівництва.

На погашення позики учаснику бойових дій відводиться 10 років.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, на які пільги може розраховувати учасник бойових дій та його сім’я у випадку повної непрацездатності.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть учасники бойових дій розраховувати на пільгове санаторно-курортне лікування.