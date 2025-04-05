Льготы для участников боевых действий - когда УБД имеет право на заем и для чего

Медаль участника боевых действий. Фото: "Вікна"

Украинские участники боевых действий имеют право на получение денежного займа. Этот заем предоставляется на строительство жилых помещений, а также на приобретение дачных домов.

Об этом сообщало Министерство по делам ветеранов Украины.

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Участники боевых действий в Украине имеют право на получение займа.

Этот заем предоставляется только под конкретные проекты, которые нужно подтвердить.

Прежде всего, это заем на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов или подворных построек.

Также в список возможных оснований для займа входят присоединения вновь построенных объектов к инженерным сетям и коммуникациям.

Кроме собственно жилых помещений, заем предоставляется на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков.

Сроки погашения займа

Участники боевых действий должны обязательно погасить полученный заем.

Погашение займа должно начаться не позднее пятого года с момента завершения строительства.

На погашение займа участнику боевых действий отводится 10 лет.

Напомним, мы ранее писали о том, на какие льготы может рассчитывать участник боевых действий и его семья в случае полной нетрудоспособности.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли участники боевых действий рассчитывать на льготное санаторно-курортное лечение.