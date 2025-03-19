Виплати в ЗСУ - хто має право на підвищення посадового окладу

Підвищення посадового окладу в ЗСУ — хто має право
У Збройних силах України передбачена ціла низка щомісячних додаткових виплат для військовослужбовців. Частина військових має право на підвищення посадового окладу.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Підвищення посадового окладу
Військовослужбовці Збройних сил України мають право на різні додаткові види грошового забезпечення під час служби в армії.
Одним із щомісячних видів таких виплат є доплата за підвищення посадового окладу.
Хто з військових має право на доплату
Підвищення посадового окладу у Збройних силах України стосується далеко не усіх військовослужбовців.
Право на це підвищення мають, зокрема, ті військовослужбовці, які проходять службу у населених пунктах, яким надано статус гірських.
Крім того, таку виплату отримують ті військові, які служать на острові Зміїний у Чорному морі.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з військовослужбовців ЗСУ отримає додаткові 70 тисяч гривень у березні 2025 року.
Додамо, ми повідомляли про те, за що і кому з військових у березні не заплатять бойові.
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