Виплати в ЗСУ - хто має право на підвищення посадового окладу

Українські військові на острові Зміїний. Фото: ГУР МО

У Збройних силах України передбачена ціла низка щомісячних додаткових виплат для військовослужбовців. Частина військових має право на підвищення посадового окладу.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Підвищення посадового окладу

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на різні додаткові види грошового забезпечення під час служби в армії.

Одним із щомісячних видів таких виплат є доплата за підвищення посадового окладу.

Хто з військових має право на доплату

Підвищення посадового окладу у Збройних силах України стосується далеко не усіх військовослужбовців.

Право на це підвищення мають, зокрема, ті військовослужбовці, які проходять службу у населених пунктах, яким надано статус гірських.

Крім того, таку виплату отримують ті військові, які служать на острові Зміїний у Чорному морі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з військовослужбовців ЗСУ отримає додаткові 70 тисяч гривень у березні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, за що і кому з військових у березні не заплатять бойові.