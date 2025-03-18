Нові бойові виплати ЗСУ березень 2025 - за що перестануть платити

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Якщо військовослужбовець ЗСУ втік з підрозділу, здався в полон чи завдав собі зумисні пошкодження, він втрачає право на отримання бойових виплат. Крім того, порушення статусу, зокрема, вживання алкоголю чи наркотичних речовин, теж впливають на виплати бойових грошей.

Про це йдеться у матеріалі "АрміяInform".

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СЗЧ, полон і бойові виплати

Військовослужбовці Збройних сил України, які беруть участь у бойових діях на фронті, мають право на так звані бойові виплати.

Та існують причини, які скасовують виплату бойових коштів для військових.

Однією із найсерйозніших причин є самовільне залишення частини. Після того, як військовослужбовець здійснив СЗЧ, припиняються взагалі усі виплати, які мав отримати військовий.

Також бойові виплати припиняються після добровільної здачі в полон чи зумисного завдання собі тілесних ушкоджень для того, аби звільнитися із лав ЗСУ.

Що ще впливає на зупинку бойових виплат

Існують й інші причини, які спричиняють припинення бойових виплат.

Це:

усунення чи відсторонення від виконання службових обов’язків, або посади;

відмова виконувати бойові накази чи розпорядження;

алкогольних напоїв або наркотичних речовин;

вчинення інших дій, або за бездіяльність, за що суд може ухвалити рішення про притягнення військового до відповідальності.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з військових гарантовано отримає у березні 2025 року 20 тисяч гривень.

Додамо, ми повідомляли про те, які зарплати отримуватимуть військовослужбовці ЗСУ в березні 2025 року.