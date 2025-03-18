Новые боевые выплаты ВСУ март 2025 - за что перестанут платить

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Если военнослужащий ВСУ сбежал из подразделения, сдался в плен или нанес себе умышленные повреждения, он теряет право на получение боевых выплат. Кроме того, нарушение статуса, в частности, употребление алкоголя или наркотических веществ, тоже влияют на выплаты боевых денег.

Об этом говорится в материале "АрмияInform".

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые участвуют в боевых действиях на фронте, имеют право на так называемые боевые выплаты.

Но существуют причины, которые отменяют выплату боевых средств для военных.

Одной из самых серьезных причин является самовольное оставление части. После того, как военнослужащий совершил СОЧ, прекращаются вообще все выплаты, которые должен был получить военный.

Также боевые выплаты прекращаются после добровольной сдачи в плен или умышленного нанесения себе телесных повреждений для того, чтобы уволиться из рядов ВСУ.

Что еще влияет на остановку боевых выплат

Существуют и другие причины, которые вызывают прекращение боевых выплат.

Это:

устранение или отстранение от выполнения служебных обязанностей, или должности;

отказ выполнять боевые приказы или распоряжения;

употребление алкогольных напитков или наркотических веществ;

совершение других действий, или за бездействие, за что суд может принять решение о привлечении военного к ответственности.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из военных гарантированно получит в марте 2025 года 20 тысяч гривен.

Добавим, мы сообщали о том, какие зарплаты будут получать военнослужащие ВСУ в марте 2025 года.