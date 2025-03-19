Выплаты в ВСУ - кто имеет право на повышение должностного оклада

Украинские военные на острове Змеиный. Фото: ГУР МО

В Вооруженных силах Украины предусмотрен целый ряд ежемесячных дополнительных выплат для военнослужащих. Часть военных имеет право на повышение должностного оклада.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Повышение должностного оклада

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на различные дополнительные виды денежного обеспечения во время службы в армии.

Одним из ежемесячных видов таких выплат является доплата за повышение должностного оклада.

Кто из военных имеет право на доплату

Повышение должностного оклада в Вооруженных силах Украины касается далеко не всех военнослужащих.

Право на это повышение имеют, в частности, те военнослужащие, которые проходят службу в населенных пунктах, которым предоставлен статус горных.

Кроме того, такую выплату получают те военные, которые служат на острове Змеиный в Черном море.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из военнослужащих ВСУ получит дополнительные 70 тысяч гривен в марте 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, за что и кому из военных в марте не заплатят боевые.