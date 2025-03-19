Выплаты в ВСУ - кто имеет право на повышение должностного оклада

Повышение должностного оклада в ВСУ — кто имеет право
В Вооруженных силах Украины предусмотрен целый ряд ежемесячных дополнительных выплат для военнослужащих. Часть военных имеет право на повышение должностного оклада.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Повышение должностного оклада
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на различные дополнительные виды денежного обеспечения во время службы в армии.
Одним из ежемесячных видов таких выплат является доплата за повышение должностного оклада.
Кто из военных имеет право на доплату
Повышение должностного оклада в Вооруженных силах Украины касается далеко не всех военнослужащих.
Право на это повышение имеют, в частности, те военнослужащие, которые проходят службу в населенных пунктах, которым предоставлен статус горных.
Кроме того, такую выплату получают те военные, которые служат на острове Змеиный в Черном море.
Напомним, мы ранее писали о том, кто из военнослужащих ВСУ получит дополнительные 70 тысяч гривен в марте 2025 года.
Добавим, мы сообщали о том, за что и кому из военных в марте не заплатят боевые.
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