Як пенсійна реформа вплине на військових

Гроші у руках. Фото: armyinform

В Україні на пенсіонерів, як нинішніх, так і майбутніх, у 2025 році чекає низка нововведень. Зокрема, серйозні зміни очікують на колишніх військовослужбовців.

Про це йдеться у матеріалі 24 канала.

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Зміни для військових пенсіонерів

Законопроєкт №12165, зареєстрований у Верховній Раді наприкінці жовтня 2024 року, має на меті встановити єдині правила перерахунку для всіх пенсій, призначених за спеціальними законами.

Очікується, що пенсійне забезпечення військових здатне погіршитися. Це пов'язано з можливим скасуванням права на перерахунок пенсії у зв’язку зі зміною розміру грошового забезпечення.

Раніше це право давало змогу військовим пенсіонерам отримувати підвищені виплати при збільшенні окладів для чинних військовослужбовців. Якщо новий законопроєкт набуде чинності, ця перевага буде скасована.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року набуде чинності закон про підвищення податків для ФОПів. Зокрема, йдеться про зростання ставки військового збору.

Також ми писали, що виплати людям пенсійного віку можуть збільшитися у 2025 році. Вони отримуватимуть доплати за вік та відсутність тих, хто може про них попіклуватися.