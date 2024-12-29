Как пенсионная реформа повлияет на военных

Деньги в руках. Фото: armyinform

В Украине пенсионеров, как нынешних, так и будущих, в 2025 году ждет ряд нововведений. В частности, серьезные изменения ожидают бывших военнослужащих.

Об этом говорится в материале 24 канала.

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Изменения для военных пенсионеров

Законопроект №12165, зарегистрированный в Верховной Раде в конце октября 2024 года, имеет целью установить единые правила перерасчета для всех пенсий, назначенных по специальным законам.

Ожидается, что пенсионное обеспечение военных способно ухудшиться. Это связано с возможной отменой права на перерасчет пенсии в связи с изменением размера денежного довольствия.

Ранее это право позволяло военным пенсионерам получать повышенные выплаты при увеличении окладов для действующих военнослужащих. Если новый законопроект вступит в силу, это преимущество будет отменено.

Напомним, с 1 января 2025 года вступит в силу закон о повышении налогов для ФЛП. В частности, речь идет о росте ставки военного сбора.

Также мы писали, что выплаты людям пенсионного возраста могут увеличиться в 2025 году. Они будут получать доплаты за возраст и отсутствие тех, кто может о них позаботиться.