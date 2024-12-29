Головні фінансові зміни у 2024 році — як змінилося життя українців

Українські гроші. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Для багатьох українців 2024 рік став визначальним, оскільки фінансова система країни зазнала значних змін. Підвищення мінімальної зарплати та пенсій, зростання тарифів на комунальні послуги, а також нові правила субсидій і податків торкнулися кожного. Трансформації принесли як можливості, так і виклики, змушуючи мільйони людей пристосовуватися до нових умов.

Сайт Новини.LIVE розповідає про всі головні фінансові зміни, що торкнулися кожного українця у 2024 році.

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Зростання мінімальної заробітної плати

З 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата в Україні була підвищена до 7 100 грн на місяць, а з 1 квітня відбулося підвищення до 8 000 грн. Підвищення мало прямий вплив на доходи багатьох українців, особливо тих, хто працює на державних підприємствах або отримує зарплати, близькі до мінімальної.

Разом із тим підвищилися доходи малозабезпечених громадян, але й виросли податкові платежі, оскільки більші заробітки призводять до збільшення ЄСВ і ПДФО.

Індексація пенсій

У рамках індексації, проведеної в березні 2024 року, середній розмір пенсій зріс на 8%. Таким чином, пенсіонери отримали додаткові кошти для покриття витрат на продукти та ліки, а також для родин, які допомагають старшим членам сім'ї, полегшився фінансовий тягар.

Зросли ціни на комунальні послуги

У 2024 році збільшилися тарифи на електроенергію та газ на приблизно 18,7%, а також запровадили нові механізми диференційованих тарифів. Через це для більшості родин зросли витрати на оплату комуналки, а також почали більш активно впроваджувати енергоощадні технології.

Субсидії стало легше отримувати

У додатку "Дія" з'явилася можливість подати спрощену електронну заявку на оформлення субсидії. Тобто тепер українцям не потрібно йти до ЦНАПу, приносити ксерокопії документів та писати заяву.

Програма Доступне житло від "єОселя"

З січня 2024 року українці отримали можливість обрати за програмою приватні будинки.

Програму державного кредитування житла під 3% та 7% річних для певних категорій громадян було запущено у жовтні 2022 року. Скористатися нею можуть:

військовослужбовці;

поліцейські;

співробітники Державного бюро розслідувань;

освітяни;

медики;

науковці;

особи з інвалідністю внаслідок війни.

Завдяки програмі утворився попит на нерухомість, який дещо стабілізував ринок, а більшість сімей отримали шанс на придбання власного житла.

1000 грн від Зеленського

З 1 грудня українці мають можливість подати заявку на отримання грошової допомоги від держави у розмірі 1000 грн. Кошти можна витратити на продукти та послуги українського виробництва, зокрема на ліки, деякі продуктові набори на відділеннях "Укрпошти", на культурний відпочинок тощо.

Підвищення військового збору

Військовий збір, який раніше становив 1,5% від доходу, тепер зросте до 5%. Це стосується всіх громадян, що працюють та отримують заробітну плату. Кожен українець, який офіційно працевлаштований, буде віддавати більший відсоток своїх доходів для підтримки Збройних сил України.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року набуде чинності закон про підвищення податків для ФОПів. Зокрема, йдеться про зростання ставки військового збору.

Також ми писали, що виплати людям пенсійного віку можуть збільшитися у 2025 році. Вони отримуватимуть доплати за вік та відсутність тих, хто може про них попіклуватися.