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Зарплаты, пенсии, тарифы — главные финансовые изменения в 2024

29 декабря 2024 08:15
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Главные финансовые изменения в 2024 году — как изменилась жизнь украинцев
Украинские деньги. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Для многих украинцев 2024 год стал определяющим, поскольку финансовая система страны претерпела значительные изменения. Повышение минимальной зарплаты и пенсий, рост тарифов на коммунальные услуги, а также новые правила субсидий и налогов коснулись каждого. Трансформации принесли как возможности, так и вызовы, заставляя миллионы людей приспосабливаться к новым условиям.

Сайт Новини.LIVE рассказывает обо всех главных финансовых изменениях, коснувшихся каждого украинца в 2024 году.

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Рост минимальной заработной платы

С 1 января 2024 года минимальная заработная плата в Украине была повышена до 7 100 грн в месяц, а с 1 апреля произошло повышение до 8 000 грн. Повышение оказало прямое влияние на доходы многих украинцев, особенно работающих на государственных предприятиях или получающих зарплаты, близкие к минимальной.

Вместе с тем, повысились доходы малообеспеченных граждан, но и выросли налоговые платежи, поскольку большие заработки приводят к увеличению ЕСВ и НДФЛ.

Индексация пенсий

В рамках индексации, проведённой в марте 2024 года, средний размер пенсий вырос на 8%. Таким образом, пенсионеры получили дополнительные средства для покрытия расходов на продукты и лекарства, а также для семей, помогающих старшим членам семьи, облегчилось финансовое бремя.

Выросли цены на коммунальные услуги

В 2024 году увеличились тарифы на электроэнергию и газ примерно на 18,7%, а также ввели новые механизмы дифференцированных тарифов. Поэтому для большинства семей выросли расходы на оплату коммуналки, а также начали более активно внедрять энергосберегающие технологии.

Субсидии стало легче получать

В приложении "Дія" появилась возможность подать упрощенную электронную заявку на оформление субсидии. То есть, теперь украинцам не нужно идти в ЦПАУ, приносить ксерокопии документов и писать заявление.

Программа Доступное жилье от "єОселя"

С января 2024 украинцы получили возможность выбрать по программе частные дома.

Программа государственного кредитования жилья под 3% и 7% годовых для определенных категорий граждан была запущена в октябре 2022 года. Воспользоваться ею могут:

  • военнослужащие;
  • полицейские;
  • сотрудники Государственного бюро расследований;
  • педагоги;
  • медики;
  • ученые;
  • лица с инвалидностью в результате войны.

Благодаря программе образовался спрос на недвижимость, несколько стабилизирующий рынок, а большинство семей получили шанс на приобретение собственного жилья.

1000 грн от Зеленского

С 1 декабря украинцы могут подать заявку на получение денежной помощи от государства в размере 1000 грн. Средства можно потратить на продукты и услуги украинского производства, в частности лекарства, некоторые продуктовые наборы на отделениях "Укрпочты", на культурный отдых и т.д.

Повышение военного сбора

Военный сбор, ранее составлявший 1,5% от дохода, теперь вырастет до 5%. Это касается всех граждан, работающих и получающих заработную плату. Каждый украинец, официально трудоустроенный, будет отдавать больший процент своих доходов для поддержки Вооруженных сил Украины.

Напомним, с 1 января 2025 года вступит в силу закон о повышении налогов для ФЛП. В частности, речь идет о росте ставки военного сбора.

Также мы писали, что выплаты людям пенсионного возраста могут увеличиться в 2025 году. Они будут получать доплаты за возраст и отсутствие тех, кто может о них позаботиться.

тарифы коммунальные услуги зарплаты ФЛП пенсии налоги

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