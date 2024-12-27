Зарплата в Україні — як змінилися доходи українців з 2022 року

Українські гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнецов

В Україні з початку повномасштабної війни відбулися суттєві зміни на ринку праці, який продемонстрував гнучкість й адаптацію на тлі економічних труднощів та мобілізації. Відомо, як змінилася заробітна плата та пропозиції роботи з 2022 року.

Про це свідчить аналіз кадрового порталу Robota.ua.

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Як змінилася заробітна плата в Україні

Як зазначається, з середини 2024 року спостерігалось відновлення зростання заробітних плат, які пропонували роботодавці. Паралельно з цим зросли і очікування з боку шукачів роботи. Так, цьогоріч різниця між очікуваннями кандидатів і можливостями компаній становила 2 тис. гривень.

У січні 2022 року роботодавці пропонували у середньому зарплату на рівні 16,57 тис. гривень, а очікування становили 17 тис. гривень. Тоді як у жовтні 2024 року компанії вже пропонували 21,53 тис. гривень, а очікування були на рівні 23,73 тис. гривень.

Динаміка зміни заплат. Джерело: Robota.ua

Зміни в трендах ринку праці

Також до кінця поточного року вдалося досягнути близько 90% від довоєнного рівня вакансій. Найбільший попит на працівників у таких професіях:

торгівля;

логістика;

сільське господарство.

Надалі зберігається чималий попит на цифрових спеціалістів:

SMM-менеджери;

інтернет-маркетологи.

Роботодавці повернули бонуси на зразок медстрахування чи корпоративних обідів. Компанії збільшили інвестиції в навчання, а також у перекваліфікацію співробітників.

Також запровадили програми для підтримки ветеранів.

Популярні вакансії. Джерело: Robota.ua

Більше компаній на тлі війни заохочують жінок опановувати професії, які вважаються чоловічими.

Кількість вакансій. Джерело: Robota.ua

Окрім того, спостерігалось зростання частки вакансій із гнучким чи дистанційним форматом на 8−9%. Проте низка професій надалі вимагають присутності на робочому місці: стосується продавців, барменів, будівельників. З огляду на це, частка віддаленої роботи особливо не змінилась порівняно з показником, що був до війни.

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