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Доходи зросли — як змінилася зарплата за час війни

27 грудня 2024 14:30
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Зарплата в Україні — як змінилися доходи українців з 2022 року
Українські гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнецов
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

В Україні з початку повномасштабної війни відбулися суттєві зміни на ринку праці, який продемонстрував гнучкість й адаптацію на тлі економічних труднощів та мобілізації. Відомо, як змінилася заробітна плата та пропозиції роботи з 2022 року.

Про це свідчить аналіз кадрового порталу Robota.ua.

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Як змінилася заробітна плата в Україні

Як зазначається, з середини 2024 року спостерігалось відновлення зростання заробітних плат, які пропонували роботодавці. Паралельно з цим зросли і очікування з боку шукачів роботи. Так, цьогоріч різниця між очікуваннями кандидатів і можливостями компаній становила 2 тис. гривень.

У січні 2022 року роботодавці пропонували у середньому зарплату на рівні 16,57 тис. гривень, а очікування становили 17 тис. гривень. Тоді як у жовтні 2024 року компанії вже пропонували 21,53 тис. гривень, а очікування були на рівні 23,73 тис. гривень.

 

зарплати у 2024 році
Динаміка зміни заплат. Джерело: Robota.ua

Зміни в трендах ринку праці

Також до кінця поточного року вдалося досягнути близько 90% від довоєнного рівня вакансій. Найбільший попит на працівників у таких професіях:

  • торгівля;
  • логістика;
  • сільське господарство.

Надалі зберігається чималий попит на цифрових спеціалістів:

  • SMM-менеджери;
  • інтернет-маркетологи.

Роботодавці повернули бонуси на зразок медстрахування чи корпоративних обідів. Компанії збільшили інвестиції в навчання, а також у перекваліфікацію співробітників.

Також запровадили програми для підтримки ветеранів.

 

вакансії 2024
Популярні вакансії. Джерело: Robota.ua

Більше компаній на тлі війни заохочують жінок опановувати професії, які вважаються чоловічими.

 

робота 2024
Кількість вакансій. Джерело: Robota.ua

Окрім того, спостерігалось зростання частки вакансій із гнучким чи дистанційним форматом на 8−9%. Проте низка професій надалі вимагають присутності на робочому місці: стосується продавців, барменів, будівельників. З огляду на це, частка віддаленої роботи особливо не змінилась порівняно з показником, що був до війни.

Раніше ми розповідали, що з нового року для працівників сфери освіти очікуються фінансові зміни. Кожен почне отримувати надбавки від держави.

Також ми писали про нові правила індексації заробітних плат у 2025 році. Зокрема, експерти пояснили, як осучаснення виплат залежатиме від зростання окладу (тарифної ставки).

зарплати робота фінанси ринок праці вакансії роботодавці

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14:48 Удар по Сумщині — рятувальники дістали з-під завалів тіло

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14:38 Колишній тренер Майка Тайсона просить Усика завершити кар'єру

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