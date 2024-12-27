Зарплата в Україні — як змінилися доходи українців з 2022 року

Доходи зросли — як змінилася зарплата за час війни
В Україні з початку повномасштабної війни відбулися суттєві зміни на ринку праці, який продемонстрував гнучкість й адаптацію на тлі економічних труднощів та мобілізації. Відомо, як змінилася заробітна плата та пропозиції роботи з 2022 року.
Про це свідчить аналіз кадрового порталу Robota.ua.
Як змінилася заробітна плата в Україні
Як зазначається, з середини 2024 року спостерігалось відновлення зростання заробітних плат, які пропонували роботодавці. Паралельно з цим зросли і очікування з боку шукачів роботи. Так, цьогоріч різниця між очікуваннями кандидатів і можливостями компаній становила 2 тис. гривень.
У січні 2022 року роботодавці пропонували у середньому зарплату на рівні 16,57 тис. гривень, а очікування становили 17 тис. гривень. Тоді як у жовтні 2024 року компанії вже пропонували 21,53 тис. гривень, а очікування були на рівні 23,73 тис. гривень.
Зміни в трендах ринку праці
Також до кінця поточного року вдалося досягнути близько 90% від довоєнного рівня вакансій. Найбільший попит на працівників у таких професіях:
- торгівля;
- логістика;
- сільське господарство.
Надалі зберігається чималий попит на цифрових спеціалістів:
- SMM-менеджери;
- інтернет-маркетологи.
Роботодавці повернули бонуси на зразок медстрахування чи корпоративних обідів. Компанії збільшили інвестиції в навчання, а також у перекваліфікацію співробітників.
Також запровадили програми для підтримки ветеранів.
Більше компаній на тлі війни заохочують жінок опановувати професії, які вважаються чоловічими.
Окрім того, спостерігалось зростання частки вакансій із гнучким чи дистанційним форматом на 8−9%. Проте низка професій надалі вимагають присутності на робочому місці: стосується продавців, барменів, будівельників. З огляду на це, частка віддаленої роботи особливо не змінилась порівняно з показником, що був до війни.
Раніше ми розповідали, що з нового року для працівників сфери освіти очікуються фінансові зміни. Кожен почне отримувати надбавки від держави.
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