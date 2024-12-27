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Зміни для освітян — як зростуть зарплати вчителів у 2025 році

27 грудня 2024 11:32
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Нові надбавки для вчителів у 2025 році — як зміняться зарплати освітян
Вчитель та учні вивчають глобус. Фото: Freepik
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

З 1 січня 2025 року на вчителів та інших педагогічних працівників чекають зміни у заробітній платі. Держава впроваджує нові надбавки, які відбуватимуться у два етапи.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

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Як зміняться зарплати вчителів у 2025 році

Починаючи з 1 січня, усі педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти отримають додаткову 1000 грн до своєї зарплати.

Це стосується не лише вчителів, а й:

  • шкільних психологів,
  • керівників гуртків,
  • вихователів груп подовженого дня.

Надбавка розрахована на всіх працівників незалежно від стажу або місця розташування закладу освіти.

Друга хвиля підвищення заробітної плати розпочнеться 1 вересня 2025 року. Педагогічні працівники отримають додаткові 2 000 гривень до базової суми, що стане вагомим покращенням для багатьох.

За словами Шмигаля, ці заходи покликані підтримати освітян та забезпечити їх гідною винагородою за працю. Також заступник міністра освіти й науки Андрій Сташків підтвердив, що зміни торкнуться всіх педагогічних працівників без винятків.

Нагадаємо, українські вчителі можуть розраховувати на річну премію. Вона рівна їх місячному окладу та виплачується в грудні.

Також ми писали, що українські вчителі заробляють в середньому 15 000 грн, а їх мінімальна зарплата становить близько 9 500 грн. Така сума може задовольнити не кожного, тому педагогам доводиться шукати додаткові джерела доходу.

освіта зарплати вчителі премія 2025 рік

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