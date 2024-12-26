Зарплати вчителів — кому виплати підвищать на 20% у 2025 році

Вчителька веде урок. Фото: УНІАН

З 23 грудня в Україні стартувала реєстрація на сертифікацію вчителів, яка триватиме до 9 січня 2025 року. Вона проходитиме у два етапи: основний (23 грудня – 6 січня) і додатковий (7–9 січня). Якщо максимальна кількість заявок буде досягнута раніше, реєстрацію завершать достроково.

Про те, хто з вчителів може пройти сертифікацію та як це вплине на їх зарплати, пояснили в Міністерстві освіти і науки України.

Читайте також:

Хто може пройти сертифікацію та як це зробити

До сертифікації допускаються вчителі початкових класів, а також педагоги 5–11 класів, які викладають математику, українську мову та літературу, історію, суспільствознавство або інтегровані курси. Також заявку можуть подати вчителі 1–11 класів, які викладають англійську мову.

Основні умови участі — стаж роботи не менше двох років і посада вчителя відповідного предмета за основним місцем роботи. Не можуть брати участь директори шкіл, їхні заступники та вчителі, які працюють за сумісництвом. Для участі необхідно виконати такі кроки:

Створіть реєстраційну картку через спеціальний онлайн-сервіс. Завантажте Контрольно-інформаційний лист із подальшими інструкціями. Перевірте дані в реєстраційній картці та заповніть заяву. Підготуйте копії паспорта та ідентифікаційного номера (за потреби завірте їх власноруч). Надішліть необхідні документи до регіонального центру оцінювання якості освіти до 9 січня включно. Отримайте підтвердження реєстрації рекомендованим листом із логіном і PIN-кодом для доступу до Кабінету учасника сертифікації.

Статистика реєстрації оновлюватиметься щодня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Що дає сертифікація

Сертифікація педагогів, яка діє з 2019 року, передбачає надбавку у 20% до заробітної плати для успішних учасників. Також сертифікація зараховується як проходження атестації та може стати підставою для присвоєння вищої кваліфікаційної категорії чи педагогічного звання.

Що ще буде цікаво українцям

Раніше ми писали, що хвороба — це виклик і для здоров'я, і для фінансів людини. Лікарняні виплати часто не покривають витрат на ліки, що особливо складно для вчителів.

Також ми розповідали, що роботодавці, які платять зарплати "в конверті", ухиляються від податків, що тягне великі штрафи. Для працівників така робота в "тіні" означає втрату державних гарантій, доступних лише офіційно працевлаштованим.