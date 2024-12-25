Лікарняні для вчителів — чому ризик втратити частину грошей лякає педагогів

Вчителька біля дошки. Фото: УНІАН

Хворіти — це завжди складно, і не лише через здоров’я, а й через фінансові втрати. Лікарняні виплати часто не покривають усіх витрат на медикаменти, що особливо відчутно для вчителів. Через ризик втратити частину зарплати багато хто з педагогів відмовляється від оформлення лікарняного.

Про те, як розраховують лікарняні для вчителів та що обурює педагогів, пояснив ресурс "Нова українська школа".

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Як нараховуються лікарняні в Україні

Відповідно до законодавства, всі офіційно працевлаштовані громадяни, включно з освітянами, застраховані на випадок тимчасової втрати працездатності. Це передбачено в Законі України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та в постанові уряду "Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням".

Фінансова допомога у разі тимчасової втрати працездатності надається виключно застрахованим особам. Вона виплачується у вигляді страхових компенсацій, які частково або повністю покривають втрати заробітної плати. Розмір таких виплат залежить від страхового стажу працівника, що визначається кількістю відпрацьованих місяців. Виплати за стажем становлять:

до 3 років — 50% середнього заробітку;

3-5 років — 60% середнього заробітку;

5-8 років — 70% середнього заробітку;

понад 8 років — 100% середнього заробітку.

Деякі категорії, такі як ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС, ветерани війни чи батьки дітей, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, отримують 100% виплат незалежно від стажу.

Перші 5 днів лікарняного оплачує роботодавець, а починаючи з шостого дня — Пенсійний фонд України. У разі догляду за дитиною допомога виплачується Пенсійним фондом із першого дня.

Припустимо, що заробітна плата становить 15 000 гривень, а вчителя було працевлаштовано 15.09.2022. Е-лікарняний відкрито на 10 днів із 14.07.2024. Щоб визначити розмір лікарняних виплат, потрібно враховувати:

Розрахунковий період: липень 2023 – червень 2024 (12 місяців). Кількість днів у періоді: 366 (лютий високосний). Сума виплат за період: 15 000 × 12 = 180 000 грн. Середньоденна зарплата: 180 000 ÷ 366 ≈ 491,80 грн.

Оскільки лікарняні виплати залежать від страхового стажу, педагоги можуть отримати:

50% (стаж до 3 років): 491,80 × 10 × 50% = 2 459 грн;

60% (стаж 3-5 років): 491,80 × 10 × 60% = 2 950 грн;

70% (стаж 5-8 років): 491,80 × 10 × 70% = 3 442 грн;

100% (стаж понад 8 років): 491,80 × 10 × 100% = 4 918 грн.

Чому вчителі незадоволені лікарняними виплатами

Багато вчителів залишаються незадоволеними своїми лікарняними. Їх обурює одразу кілька причин:

Затримки виплат: Часто гроші надходять із запізненням у місяць або більше. Маленькі суми: Наприклад, молоді спеціалісти з невеликим стажем можуть отримати лише 50% зарплати, що критично мало.

У разі затримок чи неточностей радять звертатися до роботодавця, територіального органу Пенсійного фонду або Держпраці. За потреби статус електронного лікарняного можна перевірити через особистий кабінет на порталі ПФУ.

Раніше ми писали, що холодна пора року — це період, коли люди частіше хворіють. У разі хвороби працівник може оформити лікарняний і отримати компенсацію за період непрацездатності. Сума виплат залежить від кількох факторів і може досягати 100% зарплати.

Також ми розповідали, що в Україні немає офіційного терміна "тринадцята зарплата", проте так часто називають додаткові виплати. Наприклад, річну премію, що дорівнює місячному окладу. На ці гроші розраховують і вчителі, які можуть отримати винагороду за свою працю.