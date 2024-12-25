Больничные для учителей — почему риск потерять часть денег пугает педагогов

Больничные выплаты для педагогов — что возмущает учителей
Болеть — это всегда сложно, и не только из-за здоровья, но и финансовых потерь. Больничные выплаты часто не покрывают все расходы на медикаменты, что особенно ощутимо для учителей. Из-за риска потерять часть зарплаты многие педагоги отказываются от оформления больничного.
О том, как рассчитывают больничные для учителей и что возмущает педагогов, объяснил ресурс "Новая украинская школа".
Как начисляются больничные в Украине
Согласно законодательству, все официально трудоустроенные граждане, включая педагогов, застрахованы на случай временной потери трудоспособности. Это предусмотрено в Законе Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" и в постановлении правительства "Об исчислении средней заработной платы (дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию".
Финансовая помощь при временной потере трудоспособности предоставляется исключительно застрахованным лицам. Она выплачивается в виде страховых компенсаций, частично или полностью покрывающих потери заработной платы. Размер таких выплат зависит от страхового стажа работника, определяемого количеством отработанных месяцев. Выплаты по стажу составляют:
- до 3 лет — 50% среднего заработка;
- 3-5 лет — 60% среднего заработка;
- 5-8 лет — 70% среднего заработка;
- более 8 лет — 100% среднего заработка.
Некоторые категории, такие как ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, ветераны войны или родители детей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, получают 100% выплат вне зависимости от стажа.
Первые 5 дней больничного оплачивает работодатель, а начиная с шестого дня — Пенсионный фонд Украины. При уходе за ребенком пособие выплачивается Пенсионным фондом с первого дня.
Предположим, что заработная плата составляет 15 000 гривен, а учитель был трудоустроен 15.09.2022. єЛікарняний открыт на 10 дней с 14.07.2024. Чтобы определить размер больничных выплат, нужно учитывать:
- Расчетный период: июль 2023 – июнь 2024 года (12 месяцев).
- Количество дней в периоде: 366 (февраль высокосный).
- Сумма выплат за период: 15 000×12 = 180 000 грн.
- Среднедневная зарплата: 180 000 ÷ 366 ≈ 491,80 грн.
Поскольку больничные выплаты зависят от страхового стажа, педагоги могут получить:
- 50% (стаж до 3 лет): 491,80×10×50% = 2 459 грн;
- 60% (стаж 3-5 лет): 491,80×10×60% = 2 950 грн;
- 70% (стаж 5-8 лет): 491,80×10×70% = 3 442 грн;
- 100% (стаж более 8 лет): 491,80×10×100% = 4 918 грн.
Почему учителя недовольны больничными выплатами
Многие учителя остаются недовольны своими больничными. Их возмущает сразу несколько причин:
- Задержки выплат: Часто деньги поступают с опозданием в месяц или больше.
- Маленькие суммы: Например, молодые специалисты с небольшим стажем могут получить лишь 50% критически мало зарплаты.
В случае задержек или неточностей советуют обращаться к работодателю, территориальному органу Пенсионного фонда или Гоструду. По необходимости статус электронного больничного можно проверить через личный кабинет на портале ПФУ.
Раньше мы писали, что холодное время года — это период, когда люди чаще болеют. В случае заболевания работник может оформить больничный и получить компенсацию за период нетрудоспособности. Сумма выплат зависит от нескольких факторов и может достигать 100% заработной платы.
Также мы рассказывали, что в Украине нет официального термина "тринадцатая зарплата", однако часто называют дополнительные выплаты. Например, годовую премию, равную месячному окладу. На эти деньги рассчитывают и учителя, которые могут получить вознаграждение за свой труд.
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