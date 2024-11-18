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Як розрахувати розмір лікарняних виплат — інструкція

18 листопада 2024 11:51
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Лікарняні у 2024 році — хто і скільки може отримати
Людина тримає в руках термометр. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Осінь та зима — це період коли значно зростає кількість випадків захворюваності на грип та застуду. Якщо працівник не може виконувати свої обов'язки через стан здоров'я, він може взяти лікарняний та отримати грошову компенсацію.

Про те, як оформити лікарняний та який розмір виплат у 2024 році, пояснили на Урядовому порталі.

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Який розмір лікарняних у 2024 році

Розмір лікарняних залежить від кількох факторів. Під час розрахунку виплат враховують страховий стаж, причину непрацездатності, період протягом якого людина не могла виконувати обов'язки та розмір заробітної плати за останній рік перед датою відкриття лікарняного. 

Лікарняні надаються для компенсації втраченого доходу. Для застрахованих осіб, розмір виплат у 2024 році становить:

  • 50% середньої зарплати (доходу) – для осіб зі страховим стажем до 3 років;
  • 60% – для тих, хто має страховий стаж від 3 до 5 років;
  • 70% – для осіб зі страховим стажем від 5 до 8 років;
  • 100% – для працівників зі страховим стажем понад 8 років.

Для кого лікарняні не залежать від стажу

Однак для деяких категорій працівників лікарняні виплачуються в розмірі 100% незалежно від тривалості стажу. Це стосується осіб, які мають державні пільги, наприклад:

  • ветерани війни;
  • постраждалі від Чорнобильської катастрофи;
  •  члени родин загиблих Захисників і Захисниць України тощо.

Якщо протягом 12 місяців до лікарняного працівник має страховий стаж менше ніж 6 місяців, допомога нараховується на підставі заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але не перевищує суми допомоги, обчисленої на основі мінімальної заробітної плати.

Раніше ми писали, що виховання дітей потребує значних сил та фінансів. Саме тому держава фінансово підтримує одиноких батьків, гарантуючи їм додаткові виплати. 

Також ми писали, що деякі українці можуть отримати додаткові гроші під час щорічної відпустки . Ці виплати називаються — допомога на оздоровлення.

виплати робота лікарняні допомога соціальний захист

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