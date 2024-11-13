Виплати на оздоровлення — хто та скільки може отримати у 2024 році

Людина тримає гроші. Фото: Unsplash

В Україні працівники бюджетних установ можуть отримати додаткові кошти під час щорічної відпустки. Це так звана матеріальної допомоги на оздоровлення.

Про те, які виплати на оздоровлення отримують працівники у 2024 році, розповіли на сайті Самбірської міської ради.

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Виплати оздоровлення — це соціальна фінансова допомога, яка надається працівникам під час їх щорічної відпустки. Гроші для оздоровлення виплачують кожного року таким категоріям працівників:

бібліотекарям;

державним службовцям;

працівникам будинків культури, музеїв;

медичним та фармацевтичним працівникам;

посадовим особам місцевого самоврядування;

педагогічним та науково-педагогічним працівникам;

працівникам бюджетних закладів освіти, які не є педагогічними чи науково-педагогічними працівниками.

Розмір допомоги та умови її отримання індивідуальні для кожної з цих категорій працівників. Виплати для оздоровлення включені у фонд оплати праці, тому вони підлягають оподаткуванню — на них нараховують ПДФО та військовий збір.

Як отримати оздоровчі виплати

Перш за все, потрібно взяти щорічну відпустку або її частину. Це основна умова для отримання грошей на оздоровлення. Рішення про надання щорічної відпустки та матеріальної допомоги ухвалює роботодавець. Виплати можна отримати, подавши дві заяви:

На щорічну відпустку. На матеріальну допомогу.

Цей вид підтримки реалізується в рамках встановленого в установі фонду оплати праці. Виплати на оздоровлення обов'язково заносять у кошторис та плануються заздалегідь.

Для більшості бюджетників розмір допомоги не перевищує одного посадового окладу, а для тих, хто відпрацював неповний робочий рік, розмір виплат визначають пропорційно до відпрацьованого часу. Для держслужбовців та службовців, які зайняті обслуговуванням органів виконавчої влади, ОМС, прокуратури, судів та інших органів — оздоровчі дорівнюють розміру середньомісячної зарплати.

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