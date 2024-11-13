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Бонус до відпустки — хто може отримати гроші на оздоровлення

13 листопада 2024 10:25
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Виплати на оздоровлення — хто та скільки може отримати у 2024 році
Людина тримає гроші. Фото: Unsplash
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

В Україні працівники бюджетних установ можуть отримати додаткові кошти під час щорічної відпустки. Це так звана матеріальної допомоги на оздоровлення.

Про те, які виплати на оздоровлення отримують працівники у 2024 році, розповіли на сайті Самбірської міської ради.

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Хто має право на оздоровчі виплати

Виплати оздоровлення — це соціальна фінансова допомога, яка надається працівникам під час їх щорічної відпустки. Гроші для оздоровлення виплачують кожного року таким категоріям працівників:

  • бібліотекарям;
  • державним службовцям;
  • працівникам будинків культури, музеїв;
  • медичним та фармацевтичним працівникам;
  • посадовим особам місцевого самоврядування;
  • педагогічним та науково-педагогічним працівникам;
  • працівникам бюджетних закладів освіти, які не є педагогічними чи науково-педагогічними працівниками.

Розмір допомоги та умови її отримання індивідуальні для кожної з цих категорій працівників. Виплати для оздоровлення включені у фонд оплати праці, тому вони підлягають оподаткуванню — на них нараховують ПДФО та військовий збір.

Як отримати оздоровчі виплати

Перш за все, потрібно взяти щорічну відпустку або її частину. Це основна умова для отримання грошей на оздоровлення. Рішення про надання щорічної відпустки та матеріальної допомоги ухвалює роботодавець. Виплати можна отримати, подавши дві заяви:

  1. На щорічну відпустку.
  2. На матеріальну допомогу.

Цей вид підтримки реалізується в рамках встановленого в установі фонду оплати праці. Виплати на оздоровлення обов'язково заносять у кошторис та плануються заздалегідь.

Для більшості бюджетників розмір допомоги не перевищує одного посадового окладу, а для тих, хто відпрацював неповний робочий рік, розмір виплат визначають пропорційно до відпрацьованого часу. Для держслужбовців та службовців, які зайняті обслуговуванням органів виконавчої влади, ОМС, прокуратури, судів та інших органів — оздоровчі дорівнюють розміру середньомісячної зарплати.

Раніше ми писали, що вимушеним переселенцям держава призначає спеціальні виплати. Ці гроші нараховують двічі на місяць, у конкретні дати.

Також ми розповідали, що більш ніж половина безробітних українців отримують підвищені виплати від держави у розмірі 3 600 грн. Однак невдовзі все може змінитись.

відпустка виплати допомога соціальна допомога гроші

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