Выплаты на оздоровление – кто и сколько может получить в 2024 году

Человек, держащий деньги. Фото: Unsplash

В Украине работники бюджетных учреждений могут получить дополнительные средства во время ежегодного отпуска. Это так называемая материальная помощь на оздоровление.

О том, какие выплаты на оздоровление получают работники в 2024 году, рассказали на сайте Самборского городского совета.

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Кто имеет право на оздоровительные выплаты

Выплаты оздоровления – это социальная финансовая помощь, оказываемая работникам во время их ежегодного отпуска. Деньги для оздоровления выплачивают каждый год следующим категориям работников:

библиотекарям;

государственным служащим;

работникам домов культуры, музеев;

медицинским и фармацевтическим работникам;

должностным лицам местного самоуправления;

педагогическим и научно-педагогическим работникам;

работникам бюджетных учебных заведений, которые не являются педагогическими или научно-педагогическими работниками.

Размер пособия и условия его получения индивидуальны для каждой из этих категорий работников. Выплаты по оздоровлению включены в фонд оплаты труда, поэтому они подлежат налогообложению — на них начисляют НДФЛ и военный сбор.

Как получить оздоровительные выплаты

Прежде всего, нужно взять ежегодный отпуск или его часть. Это основное условие получения денег на оздоровление. Решение о предоставлении ежегодного отпуска и материальной помощи принимает работодатель. Выплаты можно получить подав два заявления:

На ежегодный отпуск. На материальную помощь.

Этот вид поддержки реализуется в рамках установленного в учреждении фонда оплаты труда. Выплаты на оздоровление обязательно заносятся в смету и планируются заранее.

Для большинства бюджетников размер пособия не превышает одного должностного оклада, а для отработавших неполный рабочий год размер выплат определяют пропорционально отработанному времени. Для госслужащих и служащих, занятых обслуживанием органов исполнительной власти, ОМС, прокуратуры, судов и других органов, оздоровительные равны размеру среднемесячной зарплаты.

Ранее мы писали, что вынужденным переселенцам государство назначает специальные выплаты. Эти деньги насчитывают дважды в месяц, в конкретные даты.

Также мы рассказывали, что более половины безработных украинцев получают повышенные выплаты от государства в размере 3 600 грн. Однако вскоре все может измениться.