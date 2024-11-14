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Гроші для одиноких батьків — скільки можна отримати на дитину

14 листопада 2024 16:28
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Виплати одиноким батькам — скільки можна отримати у 2024 році
Мама зі своєю дитиною. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Виростити дитину — це складний процес, який потребує ментальних, фізичних та матеріальних ресурсів. Особливо важко українцям, які самостійно виховують дітей. Держава намагається підтримати одиноких батьків, надаючи їм різноманітні пільги та виплати.

Про те, яку допомогу отримують одинокі батьки у 2024 році, розповіли на Урядовому порталі.

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У 2024 році оформити виплати на утримання дитини можуть три категорії громадян, а саме:

  1. Одинокі матері, які не перебувають у шлюбі.
  2. Одинокі матері чи батьки (у разі смерті одного з батьків), що не перебувають у шлюбі.
  3. Одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька чи матір. Або запис про батька (матір) проведено за вказівкою матері (батька, усиновлювача дитини).

Розмір допомоги залежить віку дитини. У 2024 році щомісяця одинокі батьки отримують:

  • 2 563 гривні — для дитини віком до 6 років;
  • 3 196 гривень — для дитини віком від 6 до 18 років;
  • 3028 гривень — для дитини віком від 18 до 23 років.

Як оформити виплати онлайн

Цифровізація дійшла і до соціальної сфери. Тепер одинокий батько чи мати можуть подбати про належні їм виплати онлайн — через портал "Дія".

Це важливе нововведення, адже зазвичай такі батьки не мають з ким залишити дитину, щоб особисто звернутись по допомогу до органів соціального захисту. Для оформлення виплат онлайн потрібно:

  1. Знайти розділ "Допомога на дитину одинокій матері або батьку" на порталі "Дія";
  2. На сторінці "Послуги" оберіть "Подати заяву" та авторизуйтесь;
  3. Обирати підставу для отримання допомоги;
  4. Заповнити дані дитини, на яку потрібно отримати допомогу;
  5. Вказати дані про членів сім'ї;
  6. Вказуємо дані про доходи та майно, яке належить вам та членам вашої сім'ї й дані щодо отримання виплати в разі втрати годувальника (у разі її призначення).

Після того, як всі дані будуть внесені та додані необхідні довідки, потрібно перевірити сформовану заяву та декларацію. Якщо помилок не виявлено, заява підписується "Дія.Підписом" та надсилається до органу соціального захисту населення. Після розгляду заяви, українці отримають на електронну пошту сповіщення з результатами.

Раніше ми писали, що статус багатодітної, родина може отримати якщо в ній виховуються троє і більше дітей. Для таких сімей передбачено певні пільги.

Також ми розповідали, що юний вік не забороняє дитині мати у власності нерухомість. Однак процес переоформлення має свої особливості.

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