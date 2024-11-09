Пільги для дітей з багатодітних сімей — повний перелік

Державна підтримка багатодітних сімей. Фото: Pixabay

Багатодітні сім'ї, які виховують трьох і більше дітей, потребують особливої уваги з боку держави. У 2024 році уряд України надає низку пільг і соціальних виплат для підтримки таких родин.

Про те, яку державну підтримку можуть отримати діти з багатодітних сімей у 2024 році, пояснили на Урядовому контакт центрі.

Читайте також:

Якими пільгами забезпечують багатодітні родини

Багатодітною вважається сім'я, в якій чоловік і жінка перебувають у зареєстрованому шлюбі, живуть разом та виховують трьох або більше дітей. Також це може бути один з батьків, який виховує трьох і більше дітей на самоті.

До складу багатодітної родини входять також діти, які здобувають освіту в денних або дуальних формах навчання, до завершення навчання, але не більше ніж до 23 років. Дітям з багатодітних сімей надаються такі пільги:

Зубопротезування коштом держави. Безплатне оздоровлення та відпочинок. Безплатні ліки (лише за рецептом лікаря). Безплатне навчання у позашкільних установах. Соціальна стипендія для студентів з багатодітних сімей. Першочергове обслуговування в медичних закладах і аптеках. Пільгове кредитування для оплати вищої та професійно-технічної освіти для дітей. Медичні обстеження та диспансеризація раз на рік у державних та комунальних медичних установах. Безплатний проїзд у громадському транспорті, включаючи міжміські маршрути (окрім таксі). Знижка 50% або звільнення від оплати за харчування та перебування дітей у дитячих садках та яслах (залежно від доходів сім’ї).

Які виплати отримують багатодітні родини у 2024 році

Багатодітні сім'ї отримують щомісячні виплати на третю та кожну наступну дитину віком до шести років. У 2024 році сума виплат становитиме 2 100 грн на місяць.

Допомога починає виплачуватися після подання заяви одним із батьків, яку можна подати у будь-який час до досягнення дитиною шестирічного віку.

Ця сума враховується в загальному доході родини для розрахунку та призначення субсидій, а також для отримання додаткових пільг для багатодітних сімей.

Раніше ми писали, статус "дитини війни" можуть отримати українці, які були неповнолітніми на момент закінчення Другої світової війни. Для таких громадян держава гарантує певні пільги та компенсації.

Державний ПриватБанк пропонує певним клієнтам можливість скористатися кредитними канікулами. Фінансові установи самостійно визначають, кому з клієнтів запропонувати пільгові умови.

