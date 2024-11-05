Кредитні канікули в ПриватБанку — хто має право та як оформити

Відділення ПриватБанку в Києві. Фото: Google Maps

Державний ПриватБанк забезпечує деяких клієнтів послугою кредитних канікул. Це інструмент гнучкості, який дозволяє боржникам тимчасово не сплачувати тіло позики, комісію, відсотки чи штрафні санкції. Фінансові установи на власний розсуд вирішують, у яких випадках оформляти кредитні канікули та кому.

Про це йдеться на офіційному сайті ПриватБанку.

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Кому доступні кредитні канікули

В теорії пільги доступні всім клієнтам банків: студентам, підприємцям, найманим співробітникам, людям зі складним фінансовим становищем тощо. Але ПриватБанк надає кредитні канікули виключно військовослужбовцям. Програму розпочали в далекому 2014 році, вона поширювалася на воїнів АТО. Під час повномасштабної війни пільги доступні всім мобілізованим і контрактникам.

На підставі п. 15 ст. 14 Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ПриватБанк надає пільгові умови обслуговування кредитів таким категоріям осіб:

службовцям, яких призвали в лави ЗСУ під час мобілізації;

військовим, які брали чи беруть участь в антитерористичній операції;

бійцям, яких призвали з-поміж резервістів;

дружинам і чоловікам вказаних категорій українців із 18 травня 2024 року (з моменту набуття чинності змін до закону).

"Період дії пільгових умов обслуговування кредиту — на час призову / проходження військової служби, а для іншого з подружжя — починаючи з 18.05.2024. Визначається відповідно до наданих у банк документів, які потрібно актуалізовувати кожні 12 місяців", — йдеться на сайті ПриватБанку.

Які пільги ПриватБанк надає військовим

Клієнтам фінансової установи не нараховують відсотки за користування кредитом і штрафи / пеню за невиконання зобов’язань. Водночас українці повинні надалі регулярно сплачувати тіло позики, оскільки інші умови договору продовжують діяти.

Зауважимо, пільги не поширюються на кредити, взяті для купівлі об’єктів житлового фонду (будинку, квартири, незавершеного будівництва, майнових прав) і транспортних засобів. Аби подати заявку на затвердження канікул, необхідно зібрати пакет документів та особисто прийти у будь-яке відділення ПриватБанку.

Також можна подати сканкопії оригіналів документів у режимі онлайн через чат. Потрібно авторизуватися на сайті фінустанови чи в мобільному застосунку, відкрити чат "Допомога Онлайн", написати слово "військовослужбовець" і дотримуватися подальших вказівок.

Нагадаємо, раніше клієнтка ПриватБанку звернулася зі скаргою щодо зняття готівки за кордоном. Жінка повідомила, що термінал чомусь блокував її транзакцію з міркувань безпеки.

Також ми писали, що клієнтка ПриватБанку втратила понад 13 000 грн за рішенням суду. Виявилося, на її викраденій картці була заборгованість за тілом кредиту.