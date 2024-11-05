Кредитные каникулы в ПриватБанке — кто имеет право и как оформить

Отделение ПриватБанка в Киеве. Фото: Google Maps

Государственный ПриватБанк обеспечивает некоторых клиентов услугой кредитных каникул. Это инструмент гибкости, позволяющий должникам временно не платить тело ссуды, комиссию, проценты или штрафные санкции. Финансовые учреждения по своему усмотрению решают, в каких случаях оформлять кредитные каникулы и кому.

Об этом говорится на официальном сайте ПриватБанка.

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Кому доступны кредитные каникулы

В теории льготы доступны всем клиентам банков: студентам, предпринимателям, наемным сотрудникам, людям со сложным финансовым положением и др. Но ПриватБанк предоставляет кредитные каникулы исключительно военнослужащим. Программа началась в далеком 2014 году, она распространялась на воинов АТО. Во время полномасштабной войны льготы доступны всем мобилизованным и контрактникам.

На основании п. 15 ст. 14 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" ПриватБанк предоставляет льготные условия обслуживания кредитов таким категориям:

служащим, призванным в ряды ВСУ во время мобилизации;

военным, принимавшим или участвующим в антитеррористической операции;

бойцам, которых призвали из резервистов;

женам и мужьям указанных категорий украинцев с 18 мая 2024 года (с момента вступления в силу изменений в закон).

"Период действия льготных условий обслуживания кредита — на время призыва/прохождения военной службы, а для другого супруга — начиная с 18.05.2024. Определяется в соответствии с предоставленными в банк документами, которые нужно актуализировать каждые 12 месяцев", — говорится на сайте ПриватБанка.

Какие льготы ПриватБанк предоставляет военным

Клиентам финансового учреждения не начисляют проценты за пользование кредитом и штрафы/пеню за невыполнение обязательств. В то же время украинцы должны регулярно платить тело займа, поскольку другие условия договора продолжают действовать.

Отметим, льготы не распространяются на кредиты, взятые для покупки объектов жилищного фонда (дома, квартиры, незавершенного строительства, имущественных прав) и транспортных средств. Чтобы подать заявку на утверждение каникул, необходимо собрать пакет документов и лично прийти в отделение ПриватБанка.

Можно также подать сканированные оригиналы документов в режиме онлайн через чат. Нужно авторизоваться на сайте финучреждения или в мобильном приложении, открыть чат "Помощь Онлайн", написать слово "военнослужащий" и следовать дальнейшим указаниям.

Напомним, ранее клиентка ПриватБанка обратилась с жалобой относительно снятия наличных денег за рубежом. Женщина сообщила, что терминал почему-то блокировал ее транзакцию по соображениям безопасности.

Также мы писали, что клиентка ПриватБанка потеряла более 13 000 грн по решению суда. Оказалось, на ее похищенной карточке была задолженность по телу кредита.