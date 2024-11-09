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Дети из многодетных семей — какие льготы гарантирует государство

9 ноября 2024 07:05
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Льготы для детей из многодетных семей — полный перечень
Государственная поддержка многодетных семей. Фото: Pixabay
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Многодетные семьи, воспитывающие троих и более детей, нуждаются в особом внимании со стороны государства. В 2024 году правительство Украины предоставляет ряд льгот и социальных выплат для поддержки таких семей.

Какую государственную поддержку могут получить дети из многодетных семей в 2024 году, пояснили на Правительственном контакт центре.

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Какими льготами обеспечивают многодетные семьи

Многодетной считается семья, в которой мужчина и женщина состоят в зарегистрированном браке, живут вместе и воспитывают троих или более детей. Также это может быть один из родителей, воспитывающий троих и более детей в одиночку.

В состав многодетной семьи входят также дети, получающие образование в дневных или дуальных формах обучения, до завершения обучения, но не более 23 лет. Детям из многодетных семей предоставляются следующие льготы:

  1. Зубопротезирование на средства государства.
  2. Бесплатное оздоровление и отдых.
  3. Бесплатные лекарства (только по рецепту врача).
  4. Бесплатное обучение во внешкольных учреждениях.
  5. Социальная стипендия для студентов из многодетных семей.
  6. Первоочередное обслуживание в медицинских учреждениях и аптеках.
  7. Льготное кредитование для оплаты высшего и профессионально-технического образования для детей.
  8. Медицинское обследование и диспансеризация раз в год в государственных и коммунальных медицинских учреждениях.
  9. Бесплатный проезд в общественном транспорте, включая междугородние маршруты (кроме такси).
  10. Скидка 50% или освобождение от оплаты питания и пребывания детей в детских садах и яслях (в зависимости от доходов семьи).

Какие выплаты получают многодетные семьи в 2024 году

Многодетные семьи получают ежемесячные выплаты на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до шести лет. В 2024 году сумма выплат составит 2100 грн в месяц.

Пособие начинает выплачиваться после подачи заявления одним из родителей, которое можно предоставить в любое время до достижения ребенком шестилетнего возраста.

Эта сумма учитывается в общем доходе семьи для расчета и назначения субсидий, а также получения дополнительных льгот для многодетных семей.

Ранее мы писали, что статус "ребенка войны" могут получить украинцы, которые были несовершеннолетними на момент окончания Второй мировой войны. Для таких граждан государство гарантирует некоторые льготы и компенсации.

Государственный ПриватБанк предлагает определенным клиентам воспользоваться кредитными каникулами. Финансовые учреждения самостоятельно определяют, кому из клиентов предложить льготные условия.

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