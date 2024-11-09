Льготы для детей из многодетных семей — полный перечень

Государственная поддержка многодетных семей. Фото: Pixabay

Многодетные семьи, воспитывающие троих и более детей, нуждаются в особом внимании со стороны государства. В 2024 году правительство Украины предоставляет ряд льгот и социальных выплат для поддержки таких семей.

Какую государственную поддержку могут получить дети из многодетных семей в 2024 году, пояснили на Правительственном контакт центре.

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Какими льготами обеспечивают многодетные семьи

Многодетной считается семья, в которой мужчина и женщина состоят в зарегистрированном браке, живут вместе и воспитывают троих или более детей. Также это может быть один из родителей, воспитывающий троих и более детей в одиночку.

В состав многодетной семьи входят также дети, получающие образование в дневных или дуальных формах обучения, до завершения обучения, но не более 23 лет. Детям из многодетных семей предоставляются следующие льготы:

Зубопротезирование на средства государства. Бесплатное оздоровление и отдых. Бесплатные лекарства (только по рецепту врача). Бесплатное обучение во внешкольных учреждениях. Социальная стипендия для студентов из многодетных семей. Первоочередное обслуживание в медицинских учреждениях и аптеках. Льготное кредитование для оплаты высшего и профессионально-технического образования для детей. Медицинское обследование и диспансеризация раз в год в государственных и коммунальных медицинских учреждениях. Бесплатный проезд в общественном транспорте, включая междугородние маршруты (кроме такси). Скидка 50% или освобождение от оплаты питания и пребывания детей в детских садах и яслях (в зависимости от доходов семьи).

Какие выплаты получают многодетные семьи в 2024 году

Многодетные семьи получают ежемесячные выплаты на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до шести лет. В 2024 году сумма выплат составит 2100 грн в месяц.

Пособие начинает выплачиваться после подачи заявления одним из родителей, которое можно предоставить в любое время до достижения ребенком шестилетнего возраста.

Эта сумма учитывается в общем доходе семьи для расчета и назначения субсидий, а также получения дополнительных льгот для многодетных семей.

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