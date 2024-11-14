Выплаты одиноким родителям - сколько можно получить в 2024 году

Мама со своим ребенком. Фото: Pexels

Вырастить ребенка — это сложный процесс, требующий ментальных, физических и материальных ресурсов. Особенно тяжело украинцам, которые самостоятельно воспитывают детей. Государство пытается поддержать одиноких родителей, предоставляя им разнообразные льготы и выплаты.

О том, какую помощь получают одинокие родители в 2024 году, рассказали на Правительственном портале.

Читайте также:

Кто может получить выплаты и каков их размер в 2024 году

В 2024 году оформить выплаты на содержание ребенка могут три категории граждан, а именно:

Одинокие матери, не состоящие в браке. Одинокие матери или родители (в случае смерти одного из родителей), не состоящие в браке. Одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце или матери. Или запись об отце (матери) проведена по указанию матери (отца, усыновителя ребенка).

Размер помощи зависит от возраста ребенка. В 2024 году ежемесячно одинокие родители получают:

2 563 гривны — для ребенка в возрасте до 6 лет;

3 196 гривен — для ребенка в возрасте от 6 до 18 лет;

3 028 гривен — для ребенка в возрасте от 18 до 23 лет.

Как оформить выплаты онлайн

Цифровизация дошла и до социальной сферы. Теперь одинокий отец или мать могут позаботиться о причитающихся им выплатах онлайн — через портал "Дія".

Это важное нововведение, ведь обычно таким родителям не с кем оставить ребенка, чтобы лично обратиться за помощью в органы социальной защиты. Для оформления выплат онлайн требуется:

Найти раздел "Помощь на ребенка одинокой матери или отцу" на портале "Дія". На странице "Услуги" выберите "Подать заявление" и авторизуйтесь. Выбрать основание для получения пособия. Заполнить данные ребенка, на который нужно получить помощь. Указать данные о членах семьи. Указываем данные о доходах и имуществе, принадлежащих вам и членам вашей семьи и данные о получении выплаты в случае потери кормильца (в случае ее назначения).

После того как все данные будут внесены и добавлены необходимые справки, следует проверить сформировавшиеся заявление и декларацию. Если ошибок не обнаружено, заявление подписывается "Дія. Підписом" и направляется в орган социальной защиты населения. После рассмотрения заявления украинцы получат на электронную почту уведомления с результатами.

Раньше мы писали, что статус многодетной, семья может получить, если в ней воспитываются трое и более детей. Для таких семей предусмотрены некоторые льготы.

Также мы рассказывали, что молодой возраст не запрещает ребенку иметь в собственности недвижимость. Однако процесс переоформления имеет свои особенности.