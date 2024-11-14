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Деньги для одиноких родителей — сколько можно получить в 2024

14 ноября 2024 16:28
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Выплаты одиноким родителям - сколько можно получить в 2024 году
Мама со своим ребенком. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Вырастить ребенка — это сложный процесс, требующий ментальных, физических и материальных ресурсов. Особенно тяжело украинцам, которые самостоятельно воспитывают детей. Государство пытается поддержать одиноких родителей, предоставляя им разнообразные льготы и выплаты.

О том, какую помощь получают одинокие родители в 2024 году, рассказали на Правительственном портале.

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В 2024 году оформить выплаты на содержание ребенка могут три категории граждан, а именно:

  1. Одинокие матери, не состоящие в браке.
  2. Одинокие матери или родители (в случае смерти одного из родителей), не состоящие в браке.
  3. Одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце или матери. Или запись об отце (матери) проведена по указанию матери (отца, усыновителя ребенка).

Размер помощи зависит от возраста ребенка. В 2024 году ежемесячно одинокие родители получают:

  • 2 563 гривны — для ребенка в возрасте до 6 лет;
  • 3 196 гривен — для ребенка в возрасте от 6 до 18 лет;
  • 3 028 гривен — для ребенка в возрасте от 18 до 23 лет.

Как оформить выплаты онлайн

Цифровизация дошла и до социальной сферы. Теперь одинокий отец или мать могут позаботиться о причитающихся им выплатах онлайн — через портал "Дія".

Это важное нововведение, ведь обычно таким родителям не с кем оставить ребенка, чтобы лично обратиться за помощью в органы социальной защиты. Для оформления выплат онлайн требуется:

  1. Найти раздел "Помощь на ребенка одинокой матери или отцу" на портале "Дія".
  2. На странице "Услуги" выберите "Подать заявление" и авторизуйтесь.
  3. Выбрать основание для получения пособия.
  4. Заполнить данные ребенка, на который нужно получить помощь.
  5. Указать данные о членах семьи.
  6. Указываем данные о доходах и имуществе, принадлежащих вам и членам вашей семьи и данные о получении выплаты в случае потери кормильца (в случае ее назначения).

После того как все данные будут внесены и добавлены необходимые справки, следует проверить сформировавшиеся заявление и декларацию. Если ошибок не обнаружено, заявление подписывается "Дія. Підписом" и направляется в орган социальной защиты населения. После рассмотрения заявления украинцы получат на электронную почту уведомления с результатами.

Раньше мы писали, что статус многодетной, семья может получить, если в ней воспитываются трое и более детей. Для таких семей предусмотрены некоторые льготы.

Также мы рассказывали, что молодой возраст не запрещает ребенку иметь в собственности недвижимость. Однако процесс переоформления имеет свои особенности.

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