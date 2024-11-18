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Как рассчитать размер больничных выплат — инструкция

18 ноября 2024 11:51
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Больничные в 2024 году — кто и сколько может получить
Человек, держащий в руках термометр. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Осень и зима — это период, когда значительно возрастает количество случаев заболеваемости гриппом и простудой. Если работник не может выполнять свои обязанности по состоянию здоровья, он может взять больничный и получить денежную компенсацию.

О том, как оформить больничный и размер выплат в 2024 году, пояснили на Правительственном портале.

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Какой размер больничных в 2024 году

Размер больничных зависит от нескольких факторов. При расчете выплат учитывают страховой стаж, причину нетрудоспособности, период в течение которого человек не мог исполнять обязанности и размер заработной платы за последний год перед датой открытия больничного.

Больничные предоставляются для компенсации утраченного дохода. Для застрахованных лиц размер выплат в 2024 году составляет:

  • 50% средней зарплаты (дохода) – для лиц со страховым стажем до 3 лет;
  • 60% – для тех, кто имеет страховой стаж от 3 до 5 лет;
  • 70% – для лиц со страховым стажем от 5 до 8 лет;
  • 100% – для работников со страховым стажем более 8 лет.

Для кого больничные не зависят от стажа

Однако для некоторых категорий работников больничные выплачиваются в размере 100% вне зависимости от продолжительности стажа. Это касается лиц, имеющих государственные льготы, например:

  • ветераны войны;
  • пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;
  • члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины.

Если в течение 12 месяцев к больничному работник имеет страховой стаж менее 6 месяцев, пособие начисляется на основании заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы, но не превышает сумму пособия, исчисленного на основе минимальной заработной платы.

Ранее мы писали, что воспитание детей нуждается в значительных силах и финансах. Именно поэтому государство финансово поддерживает одиноких родителей, гарантируя им дополнительные выплаты.

Также мы писали, что некоторые украинцы могут получить дополнительные деньги во время ежегодного отпуска. Эти выплаты называются помощь на оздоровление.

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