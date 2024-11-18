Больничные в 2024 году — кто и сколько может получить

Человек, держащий в руках термометр. Фото: Pexels

Осень и зима — это период, когда значительно возрастает количество случаев заболеваемости гриппом и простудой. Если работник не может выполнять свои обязанности по состоянию здоровья, он может взять больничный и получить денежную компенсацию.

О том, как оформить больничный и размер выплат в 2024 году, пояснили на Правительственном портале.

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Какой размер больничных в 2024 году

Размер больничных зависит от нескольких факторов. При расчете выплат учитывают страховой стаж, причину нетрудоспособности, период в течение которого человек не мог исполнять обязанности и размер заработной платы за последний год перед датой открытия больничного.

Больничные предоставляются для компенсации утраченного дохода. Для застрахованных лиц размер выплат в 2024 году составляет:

50% средней зарплаты (дохода) – для лиц со страховым стажем до 3 лет;

60% – для тех, кто имеет страховой стаж от 3 до 5 лет;

70% – для лиц со страховым стажем от 5 до 8 лет;

100% – для работников со страховым стажем более 8 лет.

Для кого больничные не зависят от стажа

Однако для некоторых категорий работников больничные выплачиваются в размере 100% вне зависимости от продолжительности стажа. Это касается лиц, имеющих государственные льготы, например:

ветераны войны;

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;

члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины.

Если в течение 12 месяцев к больничному работник имеет страховой стаж менее 6 месяцев, пособие начисляется на основании заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы, но не превышает сумму пособия, исчисленного на основе минимальной заработной платы.

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