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Зарплаты некоторых учителей повысят на 20% — что нужно сделать

26 декабря 2024 11:31
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Зарплаты учителей — кому выплаты повысят на 20% в 2025 году
Учительница ведет урок. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

С 23 декабря в Украине стартовала регистрация на сертификацию учителей, которая продлится до 9 января 2025 года. Она будет проходить в два этапа: основной (23 декабря – 6 января) и дополнительный (7–9 января). Если максимальное количество заявок будет достигнуто ранее, регистрация будет завершена досрочно.

О том, кто из учителей может пройти сертификацию и как это повлияет на их зарплату, объяснили в Министерстве образования и науки Украины.

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Кто может пройти сертификацию и как это сделать

К сертификации допускаются учителя начальных классов, а также педагоги 5–11 классов, которые преподают математику, украинский язык и литературу, историю, обществоведение или интегрированные курсы. Также заявку могут подать учителя 1–11 классов, преподающих английский язык.

Основные условия участия — стаж работы не менее двух лет и должность учителя соответствующего предмета по основному месту работы. Не могут участвовать директора школ, их заместители и учителя, работающие по совместительству. Для участия необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Создайте регистрационную карту через специальный онлайн-сервис.
  2. Загрузите Контрольно-информационное письмо с последующими инструкциями.
  3. Проверьте данные в регистрационной карте и заполните заявление.
  4. Подготовьте копии паспорта и идентификационного номера (при необходимости заверьте их своими руками).
  5. Отправьте необходимые документы в региональный центр оценивания качества образования до 9 января включительно.
  6. Получите подтверждение регистрации заказным письмом с логином и PIN-кодом для доступа к Кабинету участника сертификации.

Статистика регистрации будет обновляться ежедневно на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Что дает сертификация

Сертификация педагогов, действующая с 2019 года, предусматривает прибавку в 20% к заработной плате для успешных участников. Также сертификация засчитывается как прохождение аттестации и может стать основанием присвоения высшей квалификационной категории или педагогического звания.

Что еще будет интересно украинцам

Раньше мы писали, что болезнь — это вызов и для здоровья, и для финансов человека. Больничные выплаты часто не покрывают расходы на лекарства, что особенно сложно для учителей.

Также мы рассказывали, что работодатели, платящие зарплаты "в конверте", уклоняются от налогов, что влечет большие штрафы. Для работников такая работа в "тени" означает утрату государственных гарантий, доступных только официально трудоустроенным.

образование учителя выплаты деньги зарплата

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12:01 Криворожское предприятие дало некачественное снаряжение ВСУ

11:59 Пленный египтянин — одесские рыцари захватили оккупанта-наемника

11:55 Кто из военных имеет право на доплаты за службу на "нуле"

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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