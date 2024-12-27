Новые надбавки для учителей в 2025 году — как изменятся зарплаты педагогов

Учитель и учащиеся изучают глобус. Фото: Freepik

С 1 января 2025 года учителей и других педагогических работников ждут изменения в заработной плате. Государство внедряет новые надбавки, которые будут проходить в два этапа.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

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Начиная с 1 января, все педагогические работники заведений общего среднего образования получат дополнительное 1000 грн к своей зарплате.

Это касается не только учителей, но и:

школьных психологов,

руководителей кружков,

воспитателей групп продленного дня.

Надбавка рассчитана на всех работников независимо от стажа или места расположения учебного заведения.

Вторая волна повышения заработной платы начнется 1 сентября 2025 года. Педагогические работники получат дополнительные 2 000 гривен в базовую сумму, что станет весомым улучшением для многих.

По словам Шмыгаля, эти меры призваны поддержать педагогов и обеспечить их достойным вознаграждением за труд. Также заместитель министра образования и науки Андрей Сташко подтвердил, что изменения коснутся всех педагогических работников без исключений.

Напомним, украинские учителя могут рассчитывать на годовую премию. Она равна их месячному окладу и выплачивается в декабре.

Также мы писали, что украинские учителя зарабатывают в среднем 15 000 грн, а их минимальная зарплата составляет около 9 500 грн. Такая сумма может удовлетворить не каждого, поэтому педагогам приходится искать дополнительные источники дохода.