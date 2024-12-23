Оплата понаднормових годин в Україні — що потрібно знати працівникам та роботодавцям

Будівельник. Фото: Unsplash

Українці, які працюють у понаднормовий час, повинні отримувати оплату у подвійному розмірі від годинної ставки. Такий обов'язок роботодавця регулюється Кодексом законів про працю.

Про це розповіли фахівці Південно-Східного міжрегіонального управління Держслужби з питань праці.

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Українці повинні отримувати оплату понаднормових годин

Понаднормові години в Україні оплачуються за двійною ставкою, згідно з погодинною системою оплати праці. Відповідно до статті 106 Кодексу законів про працю України, існують чіткі норми, які регламентують цей процес.

За погодинною системою оплати праці робота в понаднормовий час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки. У випадку відрядної системи оплати праці працівник отримує доплату у розмірі 100% тарифної ставки, що відповідає кваліфікації працівника, оплата якого здійснюється за погодинною системою. Ця доплата враховується за всі відпрацьовані понаднормові години.

Важливим уточненням є те, що компенсація понаднормових робіт шляхом надання відгулу заборонена.

Крім питань оплати, інспектори наголосили на важливості створення безпечного і рівноправного робочого середовища. Зокрема, йдеться про недопущення мобінгу, дискримінації працівників з інвалідністю чи ВІЛ/СНІДом, а також забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків. Окремо було підкреслено необхідність надання психосоціальної підтримки на робочих місцях.

Нагадаємо, святкові та неробочі дні зазвичай мають різні тарифи оплати. Але працівники можуть не отримати звичних бонусів у 2024 році.

Також ми писали, що чайові офіціантам — це лише добровільний жест з боку клієнтів. Однак деякі вважають, що платити їм повинні ресторани, а інші, що грошова винагорода є важливою частиною ресторанного бізнесу.