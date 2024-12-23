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Сверхурочная работа в Украине — как оплачивается в 2024 году

23 декабря 2024 16:02
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор
Оплата сверхурочных часов в Украине — что нужно знать работникам и работодателям
Строитель. Фото: Unsplash
Елена Босык - Редактор
Елена Босык
Редактор

Украинцы, работающие в сверхурочное время, должны получать оплату в двойном размере от часовой ставки. Такая обязанность работодателя регулируется Кодексом законов о труде.

Об этом рассказали специалисты Юго-Восточного межрегионального управления Госслужбы по труду.

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Сверхурочные часы в Украине оплачиваются по двойной ставке согласно почасовой системе оплаты труда. Согласно статье 106 Кодекса законов о труде Украины существуют четкие нормы, регламентирующие этот процесс.

По почасовой системе оплаты труда работа в сверхурочное время оплачивается в двойном размере часовой ставки. В случае сдельной системы оплаты труда работник получает доплату в размере 100% тарифной ставки, соответствующей квалификации работника, оплата которого осуществляется по почасовой системе. Эта доплата учитывается за все отработанные сверхурочные часы.

Важным уточнением является то, что компенсация сверхурочных работ путем предоставления отгула запрещена.

Кроме вопросов оплаты, инспекторы отметили важность создания безопасной и равноправной рабочей среды. В частности, речь идет о недопущении моббинга, дискриминации работников с инвалидностью или ВИЧ/СПИДом, а также обеспечение равных прав и возможностей для женщин и мужчин. Отдельно была подчеркнута необходимость предоставления психосоциальной поддержки на рабочих местах.

Напомним, праздничные и нерабочие дни обычно имеют разные тарифы оплаты. Но работники могут не получить привычных бонусов в 2024 году.

Также мы писали, что чаевые официантам — это только добровольный жест со стороны клиентов. Однако некоторые считают, что платить им должны рестораны, а другие, что денежное вознаграждение является важной частью ресторанного бизнеса.

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