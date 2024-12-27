Зарплата в Украине - как изменились доходы украинцев с 2022 года

Украинские гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине с начала полномасштабной войны произошли существенные изменения на рынке труда, который продемонстрировал гибкость и адаптацию на фоне экономических трудностей и мобилизации. Известно, как изменилась заработная плата и предложения работы с 2022 года.

Об этом свидетельствует анализ кадрового портала Robota.ua.

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Как изменилась заработная плата в Украине

Как отмечается, с середины 2024 года наблюдалось возобновление роста заработных плат, которые предлагали работодатели. Параллельно с этим выросли и ожидания со стороны соискателей работы.

В январе 2022 года работодатели предлагали в среднем зарплату на уровне 16,57 тыс. гривен, а ожидания составляли 17 тыс. гривен. В то время как в октябре 2024 года компании уже предлагали 21,53 тыс. гривен, а ожидания были на уровне 23,73 тыс. гривен.

Динамика изменения зарплаты. Источник: Robota.ua

Изменения в трендах рынка труда

Также к концу текущего года удалось достигнуть около 90% от довоенного уровня вакансий. Самый большой спрос на работников в таких профессиях:

торговля;

логистика;

сельское хозяйство.

И далее остается немалый спрос на цифровых специалистов:

SMM-менеджеры;

интернет-маркетологи.

Работодатели вернули бонусы в виде медстрахования или корпоративных обедов. Компании увеличили инвестиции в обучение, а также в переквалификацию сотрудников.

Также были введены программы для поддержки ветеранов.

Популярные вакансии. Источник: Robota.ua

Все больше компаний на фоне войны предлагают женщинам профессии, которые считаются мужскими.

Количество вакансий. Источник: Robota.ua

Кроме того, наблюдался рост доли вакансий с гибким или дистанционным форматом на 8-9%. Однако ряд профессий в дальнейшем требует присутствия на рабочем месте: касается продавцов, барменов, строителей. Учитывая это, доля удаленной работы особо не изменилась по сравнению с показателем до войны.

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