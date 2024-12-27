Зарплата в Украине - как изменились доходы украинцев с 2022 года

Доходы выросли — как изменилась зарплата за время войны
В Украине с начала полномасштабной войны произошли существенные изменения на рынке труда, который продемонстрировал гибкость и адаптацию на фоне экономических трудностей и мобилизации. Известно, как изменилась заработная плата и предложения работы с 2022 года.
Об этом свидетельствует анализ кадрового портала Robota.ua.
Как изменилась заработная плата в Украине
Как отмечается, с середины 2024 года наблюдалось возобновление роста заработных плат, которые предлагали работодатели. Параллельно с этим выросли и ожидания со стороны соискателей работы.
В январе 2022 года работодатели предлагали в среднем зарплату на уровне 16,57 тыс. гривен, а ожидания составляли 17 тыс. гривен. В то время как в октябре 2024 года компании уже предлагали 21,53 тыс. гривен, а ожидания были на уровне 23,73 тыс. гривен.
Изменения в трендах рынка труда
Также к концу текущего года удалось достигнуть около 90% от довоенного уровня вакансий. Самый большой спрос на работников в таких профессиях:
- торговля;
- логистика;
- сельское хозяйство.
И далее остается немалый спрос на цифровых специалистов:
- SMM-менеджеры;
- интернет-маркетологи.
Работодатели вернули бонусы в виде медстрахования или корпоративных обедов. Компании увеличили инвестиции в обучение, а также в переквалификацию сотрудников.
Также были введены программы для поддержки ветеранов.
Все больше компаний на фоне войны предлагают женщинам профессии, которые считаются мужскими.
Кроме того, наблюдался рост доли вакансий с гибким или дистанционным форматом на 8-9%. Однако ряд профессий в дальнейшем требует присутствия на рабочем месте: касается продавцов, барменов, строителей. Учитывая это, доля удаленной работы особо не изменилась по сравнению с показателем до войны.
Ранее мы рассказывали, что с нового года для работников сферы образования ожидаются финансовые изменения. Каждый начнет получать надбавки от государства.
Также мы писали о новых правилах индексации заработных плат в 2025 году. В частности, эксперты объяснили, как осовременивание выплат будет зависеть от роста оклада (тарифной ставки).
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