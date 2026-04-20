Особисте розпорядження військового: інструкція зі складання документу

Прощання із загиблим військовослужбовцем ЗСУ. Фото: Курненська територіальна громада

Військовослужбовець має право сам визначити коло осіб, які отримають державну виплату у разі його загибелі. Для цього в законодавстві з’явилося особисте розпорядження. Міністерство оборони пояснило, як правильно скласти розпорядження.

Що таке особисте розпорядження

Під час повномасштабної російсько-української війни у питаннях фінансового забезпечення українських військовослужбовців відбулися серйозні зміни. Військові, зокрема, можуть самостійно обирати тих близьких людей, хто отримає виплату в разі його загибелі.

Для цього у законодавстві з’явився новий документ для військових. Цей документ називається "особисте розпорядження".

Особисте розпорядження власноруч складає військовослужбовець, який виявив таке бажання. У Міністерстві оборони пояснили, як саме відбувається цей процес.

Інформація в особистому розпорядженні

По-перше, жодної чітко встановленої форми особистого розпорядження не існує. У МО підкреслили: "Розпорядження складаються у довільній письмовій формі".

Важливим тут є інформація, вказана військовим у документі. Він повинен вказати, перш за все, свої власні військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, місце проживання чи реєстрації, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Крім того, військовий повинен вказати у особистому розпорядженні:

прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, РНОКПП кожного визначеного воїном отримувача;

розмір частки кожного отримувача у відсотках (загальна сума повинна становити рівно 100%);

дату складання та особистий підпис.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що виплати родичам загиблих починаються після видачі свідоцтва про смерть

Для того, аби почати отримувати виплату за загиблого військовослужбовця, його родичі мають надати свідоцтво про смерть військового. Та не завжди це свідоцтво можна отримати з об’єктивних причин. У такому випадку потрібне рішення суду про оголошення військовослужбовця померлим.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що гроші за полоненого виплачуються повністю лише у ситуації з особистим розпорядженням.

Якщо ж особисте розпорядження не складене, то близькі родичі полоненого військовослужбовця отримають лише 50% від загальної суми допомоги. Інша частина депонується і зберігається до повернення військового з полону.