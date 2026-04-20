Личное распоряжение военного: инструкция по составлению документа

Прощание с погибшим военнослужащим ВСУ. Фото: Курненская территориальная громада

Военнослужащий имеет право сам определить круг лиц, которые получат государственную выплату в случае его гибели. Для этого в законодательстве появилось личное распоряжение. Министерство обороны объяснило, как правильно составить распоряжение.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Минобороны.

Что такое личное распоряжение

Во время полномасштабной российско-украинской войны в вопросах финансового обеспечения украинских военнослужащих произошли серьезные изменения. Военные, в частности, могут самостоятельно выбирать тех близких людей, кто получит выплату в случае его гибели.

Для этого в законодательстве появился новый документ для военных. Этот документ называется "личное распоряжение".

Личное распоряжение собственноручно составляет военнослужащий, который изъявил такое желание. В Министерстве обороны объяснили, как именно происходит этот процесс.

Информация в личном распоряжении

Во-первых, никакой четко установленной формы личного распоряжения не существует. В МО подчеркнули: "Распоряжения составляются в произвольной письменной форме".

Важным здесь является информация, указанная военным в документе. Он должен указать, прежде всего, свои собственные воинское звание, фамилию, имя и отчество, дату рождения, место жительства или регистрации, а также регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Кроме того, военный должен указать в личном распоряжении:

фамилию, имя и отчество, дату рождения, РНУКНП каждого определенного воином получателя;

размер доли каждого получателя в процентах (общая сумма должна составлять ровно 100%);

дату составления и личную подпись.

Напомним:

Для того, чтобы начать получать выплату за погибшего военнослужащего, его родственники должны предоставить свидетельство о смерти военного. Но не всегда это свидетельство можно получить по объективным причинам. В таком случае требуется решение суда об объявлении военнослужащего умершим.

Добавим:

Если же личное распоряжение не составлено, то близкие родственники пленного военнослужащего получат лишь 50% от общей суммы помощи. Остальная часть депонируется и сохраняется до возвращения военного из плена.