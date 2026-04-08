Головна Військова економіка Особисте розпорядження може засвідчити нотаріус, а зберігає в/ч

Дата публікації: 8 квітня 2026 03:35
Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 116 ОМБр

Особисте розпорядження, складене військовослужбовцем, має затвердити командир військової частини. Також можна надати цей документ на затвердження будь-якому нотаріусу. Після затвердження документ передається у військову частину на зберігання.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міноборони.

Особисте розпорядження військовослужбовця

Під час повномасштабної російсько-української війни з’явився спеціальний документ для військовослужбовців та їхніх близьких родичів. Цей документ має назву "особисте розпорядження".

Особисте розпорядження складається особисто військовослужбовцем. У ньому воїн визначає, хто і в яких частинах отримає державну одноразову грошову допомогу у випадку його загибелі чи потраплянні у полон.

Міністерство оборони детально пояснило, хто має засвідчити цей документ. Також у військовому відомстві розповіли, де зберігаються особисті розпорядження військовослужбовців ЗСУ.

Засвідчення та зберігання розпорядження

Право на засвідчення особистого розпорядження мають тільки дві особи. По-перше, це, звісна річ, командир військової частини, де служить військовий. По-друге, це будь-який вітчизняний нотаріус.

Оригінал цього документу зберігається у військовій частині, до якої приписаний військовий. Якщо особисте розпорядження засвідчив сам командир, він тут же отримує документ і передає його на зберігання у відповідну службу. Якщо ж розпорядження було засвідчене у нотаріуса, військовослужбовець має 30 днів на передачу документу командиру.

У Міноборони пояснили, що відбувається з документом далі, а також чи має військовослужбовець якесь підтвердження складеного розпорядження. У статті на сайті МО йдеться: "Оригінал особистого розпорядження на випадок полону (зникнення безвісти) долучається до особової справи, а на випадок загибелі (смерті) передається на зберігання до ТЦК та СП, а у військовослужбовця залишається копія документа з відповідною відміткою".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи законною є відмова командира у складанні особистого розпорядження.

Особисте розпорядження є законним правом військовослужбовця. Натомість засвідчення і зберігання цього документу є прямим обов’язком його командира. Командир військової частини не має права відмовляти військовослужбовцю у жодному з кроків у питанні особистого розпорядження.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що у Міноборони пояснили різницю між особистим розпорядженням і заповітом.

Особисте розпорядження реалізує право військовослужбовця самостійно визначити, кому і в яких обсягах виплачуватимуться належні йому кошти на випадок загибелі, полону або зникнення безвісти. Заповіт же регулює правове питання усього майна загиблого військового, зокрема, нерухомості та банківських рахунків.

військовослужбовці грошова допомога військова частина
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
