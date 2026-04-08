Видео

Главная Военная экономика Личное распоряжение может удостоверить нотариус, а хранит в/ч

Личное распоряжение может удостоверить нотариус, а хранит в/ч

Дата публикации 8 апреля 2026 03:35
Личное распоряжение может удостоверить нотариус, а хранит в/ч
Военнослужащий ВСУ. Фото: 116 ОМБр

Личное распоряжение, составленное военнослужащим, должен утвердить командир воинской части. Также можно предоставить этот документ на утверждение любому нотариусу. После утверждения документ передается в воинскую часть на хранение.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Минобороны.

Личное распоряжение военнослужащего

Во время полномасштабной российско-украинской войны появился специальный документ для военнослужащих и их близких родственников. Этот документ называется "личное распоряжение".

Личное распоряжение составляется лично военнослужащим. В нем воин определяет, кто и в каких частях получит государственную единовременную денежную помощь в случае его гибели или попадании в плен.

Министерство обороны подробно объяснило, кто должен засвидетельствовать этот документ. Также в военном ведомстве рассказали, где хранятся личные распоряжения военнослужащих ВСУ.

Заверение и хранение распоряжения

Право на заверение личного распоряжения имеют только два человека. Во-первых, это, конечно, командир воинской части, где служит военный. Во-вторых, это любой отечественный нотариус.

Оригинал этого документа хранится в воинской части, к которой приписан военный. Если личное распоряжение заверил сам командир, он тут же получает документ и передает его на хранение в соответствующую службу. Если же распоряжение было заверено у нотариуса, военнослужащий имеет 30 дней на передачу документа командиру.

В Минобороны объяснили, что происходит с документом дальше, а также имеет ли военнослужащий какое-то подтверждение составленного распоряжения. В статье на сайте МО говорится: "Оригинал личного распоряжения на случай плена (пропажи без вести) приобщается к личному делу, а на случай гибели (смерти) передается на хранение в ТЦК и СП, а у военнослужащего остается копия документа с соответствующей отметкой".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, законным ли является отказ командира в составлении личного распоряжения.

Личное распоряжение является законным правом военнослужащего. Зато заверение и хранение этого документа является прямой обязанностью его командира. Командир воинской части не имеет права отказывать военнослужащему ни в одном из шагов в вопросе личного распоряжения.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что в Минобороны объяснили разницу между личным распоряжением и завещанием.

Личное распоряжение реализует право военнослужащего самостоятельно определить, кому и в каких объемах будут выплачиваться причитающиеся ему средства на случай гибели, плена или пропажи без вести. Завещание же регулирует правовой вопрос всего имущества погибшего военного, в частности, недвижимости и банковских счетов.

военнослужащие денежная помощь воинская часть
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
